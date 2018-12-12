АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Учёные: Погубить крупных древних акул могло космическое излучение

Учёные полагают, что погубить крупных древних акул могло опасное космическое излучение. Причиной же попадания на Землю значительного числа радиоактивных частиц в данной теории принято считать вспышку одной или сразу нескольких сверхновых.

Учёные: Погубить крупных древних акул могло космическое излучение

Ранее палеонтологи много спорили о том, что же является истинной причиной полного вымирания крупных древних акул — мегалодонов. Существует теория, которая гласит, что морские хищники погибли из-за стремительного изменения климата, который лишил их пищи. Новые предположения учёных сводятся к тому, что акулы и другие подводные жители периода плиоцена — плейстоцена в течение всей своей жизни подвергались большим дозам радиоактивного излучения из космоса, погибая от различных мутаций и заболеваний. Причиной попадания на Землю радиоактивных частиц эксперты считают вспышку сверхновой, находившейся на расстоянии примерно в 150 миллионов световых лет от планеты.


Согласно новой теории, радиоактивное излучение было настолько сильным, а его поток мощным, что вредные частицы проникали в почву и океан на глубину в 1 км на протяжении длительного времени, постепенно убивая крупных древних акул.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителя США парализовало после вакцинации от гриппа
Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон сбежала от
Пользователи Reddit объяснили, почему мужчины
Дженнифер Лопес поразила публику "балетным"
Уникальное приложение Oseyeris поможет
Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили
Зонд New Horizons совершил самую далекую
Российские космонавты впервые вскрыли обшивку
В России может появиться ассоциация любителей ежей
Автоэксперты раскрыли секрет, как избавиться от
Учёные: Погубить крупных древних акул могло
В США выпустили документальный фильм об
"Родила двойню": певица Клава Кока назвала свиней
Известна дата вывода на орбиту российской ракетой
Адвокат Александра Кержакова заявила о
Лена Миро рассказала о беременности жены
Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции
Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на
«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о
В Денисовой пещере на Алтае нашли первый карандаш
Ученые обнаружили у реки Меконг рогатую жабу и
Александр Гобозов познакомил свою новую
Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру
Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini
Ким Кардашьян впервые за долгое время поделилась
Алиана Устиненко рассказала, что зарабатывает в
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам
В Беларуси появился второй самолёт в стиле World
Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с
Просмотреть все новости