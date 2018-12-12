Учёные: Погубить крупных древних акул могло космическое излучение





Ранее палеонтологи много спорили о том, что же является истинной причиной полного вымирания крупных древних акул — мегалодонов. Существует теория, которая гласит, что морские хищники погибли из-за стремительного изменения климата, который лишил их пищи. Новые предположения учёных сводятся к тому, что акулы и другие подводные жители периода плиоцена — плейстоцена в течение всей своей жизни подвергались большим дозам радиоактивного излучения из космоса, погибая от различных мутаций и заболеваний. Причиной попадания на Землю радиоактивных частиц эксперты считают вспышку сверхновой, находившейся на расстоянии примерно в 150 миллионов световых лет от планеты.Согласно новой теории, радиоактивное излучение было настолько сильным, а его поток мощным, что вредные частицы проникали в почву и океан на глубину в 1 км на протяжении длительного времени, постепенно убивая крупных древних акул.