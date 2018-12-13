Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о перенесённой её мамой операции по удалению раковой опухоли





Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская известна не столько своим творческим достижениями, сколько благодаря скандалам, сопровождавшим её бракоразводный процесс с Джигарханяном. Теперь же девушка «повышает рейтинг» за счёт не менее скандально известного исполнителя Прохора Шаляпина. Прохор так же, как и Виталина прославился «неравными» браками и отношениями, и не менее громкими расставаниями.Шаляпин и Цымбалюк-Романовская недавно побывали на одном из эфиров, где у них попытались выяснить правду о связывающих их отношениях. Тогда же пианистка и призналась, у неё сейчас есть более важные проблемы, и связаны они с её мамой. Оказалось, родительница уже длительное время борется с онкологическим заболеванием, и ей даже удалось его победить. Но события прошлого года, когда в их квартире проводились обыски, потом громкие статьи в прессе, бесконечные суды и прочее, вызвали рецидив болезни.Женщине недавно провели оперативное вмешательство и удалили опухоль. Она уверена, в этом виноваты стрессы и тяжёлая эмоциональная нагрузка. Она так же, как и дочь надеется, сложный период уже в прошлом. Цымбалюк-Романовская признаётся, она очень переживает за свою маму и держится только благодаря моральной поддержке Шаляпина.