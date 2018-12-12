"Родила двойню": певица Клава Кока назвала свиней своими детьми

Ведущая передачи "Орел и решка" забавно проводит свободное время. Клава Кока показала фанатам видео, где видно, как она лежит в кровати с маленькими поросятами. Видимо, звезда уже готовится к Новому году, символом которого считается Желтая Земляная свинья.Клава Кока сообщила, что новогодние праздники ей придется провести в творческом процессе, а пока пользуется временем для отдыха.Поклонникам понравилась публикация кумира. Они оставили множество положительных комментариев под постом Клавы Коки: "Ты красивая и хрюшки красивые", "Милахи", "Милашка, я готова быть няней", "Клава, поздравляю! А свинкам привет от меня передавай!", "Столь счастья в одном видео". "Это что значит? Получается ты свиноматка?", - посмеялся один из подписчиков.