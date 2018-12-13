Компания Intel показала уникальную архитектуру для процессора Ice Lake





На состоявшемся накануне мероприятии Architecture Day общественность наконец увидела новую разработку компании Intel в виде усовершенствованного чипа под названием Sunnycov, который обещает ускорить процессор Ice Lake до 75%. Разработчики утверждают, что изменённая архитектура однокристальной системы представлена с уже расширенным списком команд для шифрования, например, в ней имеются механизмы безопасной зашифровки Vector AS и SHA-NI.В то же время, утверждая о повышении производительности процессора с новым чипом Sunnycov на 75%, представители Intel не уточнили, какие именно модели использовались для сравнения.