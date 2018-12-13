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Компания Intel показала уникальную архитектуру для процессора Ice Lake

Компания Intel уже показала миру свою уникальную архитектуру однокристальной системы для процессора Ice Lake. Со слов разработчиков, изменённый чипсет позволит повысить производительность при выполнении различных команд до 75%.

Компания Intel показала уникальную архитектуру для процессора Ice Lake

На состоявшемся накануне мероприятии Architecture Day общественность наконец увидела новую разработку компании Intel в виде усовершенствованного чипа под названием Sunnycov, который обещает ускорить процессор Ice Lake до 75%. Разработчики утверждают, что изменённая архитектура однокристальной системы представлена с уже расширенным списком команд для шифрования, например, в ней имеются механизмы безопасной зашифровки Vector AS и SHA-NI.

В то же время, утверждая о повышении производительности процессора с новым чипом Sunnycov на 75%, представители Intel не уточнили, какие именно модели использовались для сравнения.



 
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Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 03:00

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