Известна дата вывода на орбиту российской ракетой "Союз-СТ" спутника разведки НАТО CSO-1





Спутник французских военных планируют доставить на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Основной целью спутника CSO-1 станет передача изображений поверхности Земли разрешением 35 см. с высоты около 800 км.К 2021 году запланирован запуск ещё одного спутника с космодрома Куру, который также будет доставлен российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат». Этот аппарат будет передавать изображения поверхности планеты разрешением 20 см. с высоты орбиты около 480 км.Заказ французских военных на изготовление спутников CSO-1 иCSO-2 выполняется компанией по производству оборонной и аэрокосмической продукции Airbus Defence and Space. Новые спутники придут на смену запущенным в 2004-2009 годах космическим аппаратам Helios2A и Helios2B.