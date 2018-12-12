Известна дата вывода на орбиту российской ракетой "Союз-СТ" спутника разведки НАТО CSO-1
Российская ракета «Союз-СТ» 18 декабря этого года выведет на планетарную орбиту спутник оптико-электронной разведки НАТО CSO-1. Старт ракеты планируется произвести в 19:37 по московскому времени на космодроме Куру (Французская Гвинея).
Спутник французских военных планируют доставить на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Основной целью спутника CSO-1 станет передача изображений поверхности Земли разрешением 35 см. с высоты около 800 км.
К 2021 году запланирован запуск ещё одного спутника с космодрома Куру, который также будет доставлен российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат». Этот аппарат будет передавать изображения поверхности планеты разрешением 20 см. с высоты орбиты около 480 км.
Заказ французских военных на изготовление спутников CSO-1 иCSO-2 выполняется компанией по производству оборонной и аэрокосмической продукции Airbus Defence and Space. Новые спутники придут на смену запущенным в 2004-2009 годах космическим аппаратам Helios2A и Helios2B.
Спутник французских военных планируют доставить на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Основной целью спутника CSO-1 станет передача изображений поверхности Земли разрешением 35 см. с высоты около 800 км.
К 2021 году запланирован запуск ещё одного спутника с космодрома Куру, который также будет доставлен российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат». Этот аппарат будет передавать изображения поверхности планеты разрешением 20 см. с высоты орбиты около 480 км.
Заказ французских военных на изготовление спутников CSO-1 иCSO-2 выполняется компанией по производству оборонной и аэрокосмической продукции Airbus Defence and Space. Новые спутники придут на смену запущенным в 2004-2009 годах космическим аппаратам Helios2A и Helios2B.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:12