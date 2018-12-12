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Лена Миро рассказала о беременности жены футболиста Дениса Глушакова

Лена Миро, разбирая личную жизнь Дениса Глушакова, рассказала читателям о беременности жены российского футболиста. Но журналистка не может точно сказать, кто является отцом будущего ребенка. Об этом блогер подробно пишет в "Живом журнале".

Лена Миро рассказала о беременности жены футболиста Дениса Глушакова

Лена Миро решила порассуждать об отношениях спортсмена и его супруги. Она напомнила, что пара намерена разводиться. Интересно, что игрок "Спартака" даже угрожал жене Дарье некими чеченцами, если она будет претендовать на его имущество, и обещал отсудить детей.

По словам блогера, грязи в этой истории достаточно, при чём с обеих сторон. Денис Глушаков зарабатывает до 200 000 евро каждый месяц, а его безработную супругу Дарью Лена Миро резко раскритиковала, даже не выбирая выражений. Футболисту придется поделится деньгами в случае развода, и не помогут вышеупомянутые чеченцы, считает журналистка.

Лена Миро признается, что спортсмен никаких чувств кроме омерзения у нее не вызывает. Она утверждает, что Денис Глушаков превратился в насекомое, так же как и его "коллеги" Кокорин и Мамаев.

Лена Миро рассказала о беременности жены футболиста Дениса Глушакова

Подводя итоги, блогер неожиданно заявила, что супруга форварда "Спартака" беременна, но пока неясно, кто "счастливый" отец. Всю эту историю Миро остроумно назвала "сплошным мундиалем".



 
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Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:01

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