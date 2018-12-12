Лена Миро рассказала о беременности жены футболиста Дениса Глушакова
Лена Миро, разбирая личную жизнь Дениса Глушакова, рассказала читателям о беременности жены российского футболиста. Но журналистка не может точно сказать, кто является отцом будущего ребенка. Об этом блогер подробно пишет в "Живом журнале".
Лена Миро решила порассуждать об отношениях спортсмена и его супруги. Она напомнила, что пара намерена разводиться. Интересно, что игрок "Спартака" даже угрожал жене Дарье некими чеченцами, если она будет претендовать на его имущество, и обещал отсудить детей.
По словам блогера, грязи в этой истории достаточно, при чём с обеих сторон. Денис Глушаков зарабатывает до 200 000 евро каждый месяц, а его безработную супругу Дарью Лена Миро резко раскритиковала, даже не выбирая выражений. Футболисту придется поделится деньгами в случае развода, и не помогут вышеупомянутые чеченцы, считает журналистка.
Лена Миро признается, что спортсмен никаких чувств кроме омерзения у нее не вызывает. Она утверждает, что Денис Глушаков превратился в насекомое, так же как и его "коллеги" Кокорин и Мамаев.
Подводя итоги, блогер неожиданно заявила, что супруга форварда "Спартака" беременна, но пока неясно, кто "счастливый" отец. Всю эту историю Миро остроумно назвала "сплошным мундиалем".
Лена Миро решила порассуждать об отношениях спортсмена и его супруги. Она напомнила, что пара намерена разводиться. Интересно, что игрок "Спартака" даже угрожал жене Дарье некими чеченцами, если она будет претендовать на его имущество, и обещал отсудить детей.
По словам блогера, грязи в этой истории достаточно, при чём с обеих сторон. Денис Глушаков зарабатывает до 200 000 евро каждый месяц, а его безработную супругу Дарью Лена Миро резко раскритиковала, даже не выбирая выражений. Футболисту придется поделится деньгами в случае развода, и не помогут вышеупомянутые чеченцы, считает журналистка.
Лена Миро признается, что спортсмен никаких чувств кроме омерзения у нее не вызывает. Она утверждает, что Денис Глушаков превратился в насекомое, так же как и его "коллеги" Кокорин и Мамаев.
Подводя итоги, блогер неожиданно заявила, что супруга форварда "Спартака" беременна, но пока неясно, кто "счастливый" отец. Всю эту историю Миро остроумно назвала "сплошным мундиалем".
Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:01