Лена Миро рассказала о беременности жены футболиста Дениса Глушакова





Лена Миро решила порассуждать об отношениях спортсмена и его супруги. Она напомнила, что пара намерена разводиться. Интересно, что игрок "Спартака" даже угрожал жене Дарье некими чеченцами, если она будет претендовать на его имущество, и обещал отсудить детей.По словам блогера, грязи в этой истории достаточно, при чём с обеих сторон. Денис Глушаков зарабатывает до 200 000 евро каждый месяц, а его безработную супругу Дарью Лена Миро резко раскритиковала, даже не выбирая выражений. Футболисту придется поделится деньгами в случае развода, и не помогут вышеупомянутые чеченцы, считает журналистка.Лена Миро признается, что спортсмен никаких чувств кроме омерзения у нее не вызывает. Она утверждает, что Денис Глушаков превратился в насекомое, так же как и его "коллеги" Кокорин и Мамаев.Подводя итоги, блогер неожиданно заявила, что супруга форварда "Спартака" беременна, но пока неясно, кто "счастливый" отец. Всю эту историю Миро остроумно назвала "сплошным мундиалем".