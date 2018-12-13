Nissan запустил тестирование новой Sentra





Подробного технического описания на данный момент нет. Известно лишь, что тестовый вариант обладает двумя вариантами бензиновых двигателей: на 1,8 л/139 л.с. и на 1,6 л/126 л.с. Новый седан заметно больше и крупнее предыдущего, его радиаторная решетка также увеличится в размерах. Что касается оптики, то ее заметно уменьшили и сделали более современной. Стоимость новинки составит чуть более 1 млн рублей.Nissan Sentra в прошлом году перестала выпускаться на территории России. Планируется ли его возвращение в дилерские автосалоны, остается неизвестным.