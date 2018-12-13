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Nissan запустил тестирование новой Sentra

В Сети появились снимки новой модели Nissan Sentra. Четырехдверная легковушка была замечена в камуфляже, но даже он не помешал рассмотреть ее формы и понять, что новинка будет не из дешевых.

Nissan запустил тестирование новой Sentra

Подробного технического описания на данный момент нет. Известно лишь, что тестовый вариант обладает двумя вариантами бензиновых двигателей: на 1,8 л/139 л.с. и на 1,6 л/126 л.с. Новый седан заметно больше и крупнее предыдущего, его радиаторная решетка также увеличится в размерах. Что касается оптики, то ее заметно уменьшили и сделали более современной. Стоимость новинки составит чуть более 1 млн рублей.

Nissan Sentra в прошлом году перестала выпускаться на территории России. Планируется ли его возвращение в дилерские автосалоны, остается неизвестным.



 
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Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00

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