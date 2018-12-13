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Павел Погребняк из «Урала» готовится к четвёртой свадьбе

Футболист Павел Погребняк из «Урала» намекнул общественности на то, что сейчас во всю готовится к четвёртой свадьбе. Впрочем фанаты не особо удивились новости, так как до этого они со своей супругой Марией устраивали церемонию бракосочетания уже трижды.

Павел Погребняк из «Урала» готовится к четвёртой свадьбе

Футбольные фанаты, а также поклонники ФК «Урал» узнали, что Павел Погребняк, который сейчас находится на индивидуальном режиме тренировок из-за недавней травмы, готовится к уже четвёртой свадьбе с законной супругой Марией. Публика восприняла такое заявление о спортсмене по-разному: кто-то тут же принялся рассуждать, где же состоится очередная церемония, а некоторые лишь махнули на пару рукой, назвав происходящее обычной показухой. Коллеги Погребняка по клубу пока никак не прокомментировали предстоящее в семье футболиста событие, но вот отдельные фанаты уже проследили связь между тремя предыдущими свадьбами и наличием троих наследников у пары. Поэтому уже появляются первые слухи о возможной четвёртой беременности 30-летней Марии Погребняк.

К слову, сообщить публике о подготовке к четвёртой свадьбе решила сама супруга футболиста. В описании поста она предложила комментаторам попытаться отгадать место, выбранное ею для проведения церемонии, но так и не дала ни единой подсказки.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 02:00

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