АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

В сети опубликованы характеристики Huawei Nova 4

В китайской социальной соцсети Weibo опубликованы данные с характеристиками нового Huawei Nova 4. Камерофоном станет только топовая версия. Также в аппарате установлена однокристальная платформа Kirin 970.

В сети опубликованы характеристики Huawei Nova 4

Компания Huawei намерена официально представить новую линейку в понедельник 17 декабря. Однако подробное описание Huawei Nova 4 уже доступно публике. Его дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма при 2310 на 1080 точек. Что касается камер, они будет тройными. В самую топовую версию аппарата поместили модули 48,16 и 2 Мп, а все остальные получили только 20,16 и 2 Мп. Сделать качественные сэлфи поможет фронтальная камера на 25 Мп.

Смартфон оснащен встроенной памятью на 128 Гб, а оперативная составит 8 Гб. За продолжительность работы аппарата будет отвечать батарея емкостью 3750 мАч.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети опубликованы характеристики Huawei Nova 4
В Euro NCAP показали безопасные автомобили
В России появился Rolls-Royce Cullinan за 25 млн
Жителя США парализовало после вакцинации от гриппа
Экс-участница «Дома-2» Розалия Райсон сбежала от
Пользователи Reddit объяснили, почему мужчины
Дженнифер Лопес поразила публику "балетным"
Уникальное приложение Oseyeris поможет
Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили
Зонд New Horizons совершил самую далекую
Российские космонавты впервые вскрыли обшивку
В России может появиться ассоциация любителей ежей
Автоэксперты раскрыли секрет, как избавиться от
Учёные: Погубить крупных древних акул могло
В США выпустили документальный фильм об
"Родила двойню": певица Клава Кока назвала свиней
Известна дата вывода на орбиту российской ракетой
Адвокат Александра Кержакова заявила о
Лена Миро рассказала о беременности жены
Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции
Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на
«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о
В Денисовой пещере на Алтае нашли первый карандаш
Ученые обнаружили у реки Меконг рогатую жабу и
Александр Гобозов познакомил свою новую
Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру
Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini
Ким Кардашьян впервые за долгое время поделилась
Алиана Устиненко рассказала, что зарабатывает в
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Просмотреть все новости