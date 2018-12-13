В сети опубликованы характеристики Huawei Nova 4





Компания Huawei намерена официально представить новую линейку в понедельник 17 декабря. Однако подробное описание Huawei Nova 4 уже доступно публике. Его дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма при 2310 на 1080 точек. Что касается камер, они будет тройными. В самую топовую версию аппарата поместили модули 48,16 и 2 Мп, а все остальные получили только 20,16 и 2 Мп. Сделать качественные сэлфи поможет фронтальная камера на 25 Мп.Смартфон оснащен встроенной памятью на 128 Гб, а оперативная составит 8 Гб. За продолжительность работы аппарата будет отвечать батарея емкостью 3750 мАч.