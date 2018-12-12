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Адвокат Александра Кержакова заявила о психическом расстройстве у его экс-супруги Миланы Тюльпановой

Адвокат экс-нападающего ФК «Зенит» Александра Кержакова сделала заявление по поводу имеющегося у его бывшей супруги Миланы Тюльпановой психического расстройства. Футболист в подтверждение данного заявления разместил на своей странице в Instagram видео встречи бывшей жены с их маленьким сыном Артемием.

Адвокат Александра Кержакова заявила о психическом расстройстве у его экс-супруги Миланы Тюльпановой

Стоит отметить, что из-за затянувшегося бракоразводного процесса между футболистом и дочерью российского сенатора, полуторагодовалый Артемий длительное время находился под опекой отца и не видел своей мамы. Поэтому и видео первой встречи ребёнка с матерью юристы трактуют по-разному. Адвокат Кержакова Татьяна Стукалова утверждает о психическом расстройстве матери, адвокат Тюльпановой его не видит, а поведение малыша связывает с их редкими встречами.

Татьяна Стукалова в своём заявлении утверждает, у Миланы все признаки разладов психики «налицо». Якобы именно из-за этого экс-супруга футболиста отказалась проходить психиатрическую и наркологическую экспертизу.

Адвокаты Тюльпановой готовят иск против футболиста в суд за заведомо ложные показания. По их словам, к делу была приобщена справка из клиники, подтверждающая наличие у Миланы определённых проблем, связанных с употреблением запрещённых препаратов. Также адвокаты экс-супруги футболиста утверждают, имеют доказательства употребления им наркотических веществ.

Подписчики футболиста также по-разному реагируют на опубликованное видео. Некоторые упрекают в отсутствии «стыда и совести», позволившего ему тайком вести съёмку, чтобы в чём-то уличить бывшую супругу. Другие, напротив, поддерживают и пишут, что нельзя оставлять её наедине с ребёнком.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:10

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