Адвокат Александра Кержакова заявила о психическом расстройстве у его экс-супруги Миланы Тюльпановой

Стоит отметить, что из-за затянувшегося бракоразводного процесса между футболистом и дочерью российского сенатора, полуторагодовалый Артемий длительное время находился под опекой отца и не видел своей мамы. Поэтому и видео первой встречи ребёнка с матерью юристы трактуют по-разному. Адвокат Кержакова Татьяна Стукалова утверждает о психическом расстройстве матери, адвокат Тюльпановой его не видит, а поведение малыша связывает с их редкими встречами.Татьяна Стукалова в своём заявлении утверждает, у Миланы все признаки разладов психики «налицо». Якобы именно из-за этого экс-супруга футболиста отказалась проходить психиатрическую и наркологическую экспертизу.Адвокаты Тюльпановой готовят иск против футболиста в суд за заведомо ложные показания. По их словам, к делу была приобщена справка из клиники, подтверждающая наличие у Миланы определённых проблем, связанных с употреблением запрещённых препаратов. Также адвокаты экс-супруги футболиста утверждают, имеют доказательства употребления им наркотических веществ.Подписчики футболиста также по-разному реагируют на опубликованное видео. Некоторые упрекают в отсутствии «стыда и совести», позволившего ему тайком вести съёмку, чтобы в чём-то уличить бывшую супругу. Другие, напротив, поддерживают и пишут, что нельзя оставлять её наедине с ребёнком.