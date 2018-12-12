Ученые обнаружили у реки Меконг рогатую жабу и похожего на блин сома
Ученые открыли необычных обитателей дикой природы у реки Меконг. Всего удалось обнаружить до 157 видов флоры и фауны. Но самыми интересными животными исследователи считают рогатую жабу, грязевую змею и похожего на блин сома.
По информации Всемирного фонда дикой природы России, эксперты исследовали зоны реки Меконг и смогли открыть множество новых особей на территории Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Мьянмы.
Согласно данным, представленным в докладе под названием "Новые виды региона", светила науки детально описали 3 млекопитающих, 14 амфибий, 26 видов рептилий. Эксперты не забыли упомянуть 91 вид растений и 23 вида рыб.
По словам представителей мира науки, такое разнообразие необходимо сохранить. Но возможно это только в условиях природного заповедника и при условии закрытия "черных" браконьерских рынков торговли.
В числе новых видов - летучая мышь, геккон из Таиланда с интересными полосами, обезьяна-гиббон, вошедшая в топ-25 самых ужасающих приматов во всем мире.
По информации Всемирного фонда дикой природы России, эксперты исследовали зоны реки Меконг и смогли открыть множество новых особей на территории Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Мьянмы.
Согласно данным, представленным в докладе под названием "Новые виды региона", светила науки детально описали 3 млекопитающих, 14 амфибий, 26 видов рептилий. Эксперты не забыли упомянуть 91 вид растений и 23 вида рыб.
По словам представителей мира науки, такое разнообразие необходимо сохранить. Но возможно это только в условиях природного заповедника и при условии закрытия "черных" браконьерских рынков торговли.
В числе новых видов - летучая мышь, геккон из Таиланда с интересными полосами, обезьяна-гиббон, вошедшая в топ-25 самых ужасающих приматов во всем мире.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:38