Александр Гобозов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

«Шорцы занесены в Красную книгу, так как их осталось всего 12 тысяч в мире», - объяснил Гобозов.





Недавно молодой человек дал небольшое интервью домовским журналистам, поведав о том, как познакомился с девушкой и какими темпами развиваются их отношения.Так, по словам Саши, он встретил Надежду во время визита в Красноярск, ей 28 лет, была замужем и имеет 7-летнюю дочь. У нее экзотическая внешность, поскольку по национальности она – шорка.Бывший герой телестройки также отметил, что у них с Надей идеальная совместимость по гороскопу: она - Весы, а он - Лев. Поэтому Саша верит, что им удастся построить крепкие отношения, к тому же он уже познакомил возлюбленную с матерью, правда пока только через видеосвязь, однако начало положено, и совсем скоро две главные женщины в его жизни смогут пообщаться вживую.Напомним, что Гобозов также является отцом 4-летнего Роберта, который появился в браке с Алианой Устиненко и сейчас воспитывается ею.