АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Александр Гобозов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

Несколько дней назад мы уже писали о том, что у экс-участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова появилась возлюбленная по имени Надежда, которая занимает пост его заместителя в сетевой компании и отвечает за успехи его команды.

Недавно молодой человек дал небольшое интервью домовским журналистам, поведав о том, как познакомился с девушкой и какими темпами развиваются их отношения.

Александр Гобозов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

Так, по словам Саши, он встретил Надежду во время визита в Красноярск, ей 28 лет, была замужем и имеет 7-летнюю дочь. У нее экзотическая внешность, поскольку по национальности она – шорка.

«Шорцы занесены в Красную книгу, так как их осталось всего 12 тысяч в мире», - объяснил Гобозов.

Александр Гобозов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

Бывший герой телестройки также отметил, что у них с Надей идеальная совместимость по гороскопу: она - Весы, а он - Лев. Поэтому Саша верит, что им удастся построить крепкие отношения, к тому же он уже познакомил возлюбленную с матерью, правда пока только через видеосвязь, однако начало положено, и совсем скоро две главные женщины в его жизни смогут пообщаться вживую.

Напомним, что Гобозов также является отцом 4-летнего Роберта, который появился в браке с Алианой Устиненко и сейчас воспитывается ею.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Родила двойню": певица Клава Кока назвала свиней
Известна дата вывода на орбиту российской ракетой
Адвокат Александра Кержакова заявила о
Лена Миро рассказала о беременности жены
Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции
Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на
«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о
В Денисовой пещере на Алтае нашли первый карандаш
Ученые обнаружили у реки Меконг рогатую жабу и
Александр Гобозов познакомил свою новую
Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру
Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini
Ким Кардашьян впервые за долгое время поделилась
Алиана Устиненко рассказала, что зарабатывает в
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам
В Беларуси появился второй самолёт в стиле World
Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с
Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил
Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко
Эксперты назвали лучшие гаджеты к Новому году
Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной
Яна Поплавская в Instagram показала, как
Эксперт рассказал об особенностях неуязвимого
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
Volkswagen Polo в ноябре стал лидером продаж на
Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами
В России в корпус iPhone XS встроили «умные» часы
Просмотреть все новости