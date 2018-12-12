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Жителя США парализовало после вакцинации от гриппа

Житель США вместе со своей женой в прошлом месяце сделал прививку от гриппа. Однако вакцина произвела обратный эффект, и мужчину парализовало. Медики отметили, что для восстановления их пациенту понадобится не меньше года.

Жителя США парализовало после вакцинации от гриппа

После прививки прошли сутки, и мужчина стал жаловаться на плохое самочувствие. Первыми стали проявляться симптомы простуды, затем беспокоить зрение и как итог, обездвижено все тело. В срочном порядке мужчина был доставлен в ближайшую больницу. Осмотрев его, медики приняли решение отправить пострадавшего в искусственную кому. После пробуждения пациент оставался под наблюдением врачей еще три недели, но полностью восстановить его здоровье им не удалось.

По словам медиков, такая реакция характерна для синдрома Гийена Барре (аутоиммунное заболевание), которое поражает периферические нервы. И вероятнее всего, его спровоцировала вакцина от гриппа. На данный момент мужчину выписали и отправили домой, но передвигаться он может только на коляске. Врачи уверены, что восстановление может затянуться примерно на год.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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