Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с коллекторами магическими книгами





Сайт судебных приставов ФССП сообщил о жительнице Великого Новгорода, которая занимается колдовством, но не платит за коммунальные услуги. Проникнув в квартиру должницы, коллекторы обнаружили множество реквизита, как канделябры и свечи, однако бутафория в качестве залога их не заинтересовала. В опись имущества попали оккультные книги, которые колдунья использовала для оказания магических услуг.Помимо литературы, приставы забрали из квартиры телевизор, микроволновую печь и пылесос. Если в установленный срок должница не погасит 30 тысяч рублей, которые должна службе ЖКХ, её имущество будет продано. Известно, что часть денег женщина поспешила вернуть.Согласно статистике Бюро кредитных историй, в России на 21% возросло число неплательщиков с января по ноябрь 2018. Должники не заплатили за услуги ЖКХ порядка 1,63 млрд рублей.