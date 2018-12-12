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Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил роман со стюардессой

Долгое время экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев не мог найти себе девушку. Он даже просился обратно в периметр в надежде, что там шансы встретить ту единственную гораздо выше, нежели за пределами телепроекта.

Однако черная полоса в жизни молодого человека закончилась, и теперь он счастлив в отношениях с симпатичной брюнеткой, которая работает стюардессой.

Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил роман со стюардессой

«У меня и правда появилась девушка, с которой живём вместе вот уже три месяца», - похвастался Виталик.

Парень рассказал, что познакомились они еще летом благодаря общим знакомым, начали близко общаться и недолго думая съехались. Сейчас, если верить бывшему участнику «Дома-2», у них все серьезно.

По его словам, он стал гораздо мудрее после участия в реалити-шоу, его мысли изменились и теперь он знает, как нужно вести себя в отношениях. К примеру, Малышев понял, что счастье любит тишину, а потому так долго скрывал свою возлюбленную от общественности.

Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил роман со стюардессой

Парень рад, что ему наконец-то удалось ту, о которой он так долго мечтал, и готов делать все для того, чтобы она была счастлива и ни в чем не нуждалась.

Экс-герой телестройки признался, что они с возлюбленной просто созданы друг для друга и понимают все с полуслова. Несмотря на то, что их отношениям чуть больше трех месяцев, у Виталика такое чувство, будто они знакомы миллиард лет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:42

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