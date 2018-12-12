Автоэксперты раскрыли секрет, как избавиться от эффекта вибрации колес





Специалисты утверждают, что даже в случае качественно сбалансированных колес существует риск появления вибрации, когда автомобиль находится в движении. Это происходит из-за того, что посадочный поясок на ступице меньше диаметра центрального отверстия колесного диска. Чтобы решить проблему, необходимо воспользоваться кольцами-проставками, они заполнят зазор и вибрация исчезнет. Существует два вида таких колец: пластиковые и алюминиевые. Рекомендуется использовать второй вариант, но если такой возможности нет, тогда пластик нужно вовремя менять, поскольку он больше склонен к износу.Непростую работу по замене проставок лучше доверить специалистам. Также нужно помнить, что каждый вид данной детали изготавливается индивидуально для каждой модели автомобиля. А чтобы кольца прослужили дольше, лучше отдать предпочтение дюралюминиевым.