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Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, что когда уходила от мужа, он плакал

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко рассказала, почему в один момент собрала все свои вещи и ушла от мужа.

Вчера наш сайт сообщил о том, что звезда реалити-шоу, наконец, получила документы о разводе. Как оказалось, на протяжении двух с половиной лет после расставания с мужем Екатерина не могла назвать себя «холостячкой», ведь в паспорте стоял штамп о замужестве.

Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, что когда уходила от мужа, он плакал

Колисниченко, хоть и является активным пользователем социальных сетей, все-таки всех подробностей своей личной жизни никогда не рассказывала. И вот сегодня нашим журналистам удалось узнать, почему же девушка подала на развод. Выяснилось, что причиной разрыва стало предательство супруга.

По словам Екатерины, сначала у них все было хорошо, но потом она начала понимать, что больше не может тянуть на себе всю семью, обеспечивать и себя, и мужа, который каждый день по ночам бегает по всем московским ночным клубам в поисках веселья.

Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, что когда уходила от мужа, он плакал

В один момент бывшая участница «Дома-2» заявила супругу, что уходит от него. Эти слова настолько сильно ранили мужчину, что он начал плакать, умолять девушку не бросать его и даже устроил настоящую «бабскую» истерику с обвинениями, заявляя, что всему виной Екатерина, которая никогда не было хорошей женой.

Тогда Колисниченко не бросила мужа, но когда узнала о том, что он ей изменил, тут же собрала все свои вещи и ушла без объяснений. И только недавно бывшим супругам удалось наладить общение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:24

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