Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру Кудрявцеву рассказом о «случайной» беременности
Знаменитая российская актриса Ольга Кабо в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о своей «случайной» беременности, чем повергла в шок ведущую программы Леру Кудрявцеву. Однако это далеко не все признания знаменитой гостьи.
Ольга Кабо решила поучаствовать в борьбе за 1 млн рублей и рассказать в телепередаче «Секрет на миллион» о самом сокровенном. Актриса призналась, что свою первую и настоящую любовь встретила лишь, когда ей было 40 лет. Бизнесмену пришлось приложить много усилий, чтобы знаменитость согласилась выйти за него замуж. Еще она рассказала, почему развелась с предыдущим супругом, прожив с ним только 4 года, а общаются бывшие супруги только ради их общей дочери. Но больше всего Леру Кудрявцеву удивила «случайная» беременность Кабо. Это произошло, когда артистке было 44 года.
Также Ольга Кабо расскажет об откровенных сценах в кино, и о том, как ей удается сохранять молодость. А самое главное, заслуженная артистка Российской Федерации познакомит зрителей с членами своей семьи.
Ольга Кабо решила поучаствовать в борьбе за 1 млн рублей и рассказать в телепередаче «Секрет на миллион» о самом сокровенном. Актриса призналась, что свою первую и настоящую любовь встретила лишь, когда ей было 40 лет. Бизнесмену пришлось приложить много усилий, чтобы знаменитость согласилась выйти за него замуж. Еще она рассказала, почему развелась с предыдущим супругом, прожив с ним только 4 года, а общаются бывшие супруги только ради их общей дочери. Но больше всего Леру Кудрявцеву удивила «случайная» беременность Кабо. Это произошло, когда артистке было 44 года.
Также Ольга Кабо расскажет об откровенных сценах в кино, и о том, как ей удается сохранять молодость. А самое главное, заслуженная артистка Российской Федерации познакомит зрителей с членами своей семьи.