АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру Кудрявцеву рассказом о «случайной» беременности

Знаменитая российская актриса Ольга Кабо в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о своей «случайной» беременности, чем повергла в шок ведущую программы Леру Кудрявцеву. Однако это далеко не все признания знаменитой гостьи.

Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру Кудрявцеву рассказом о «случайной» беременности
Ольга Кабо решила поучаствовать в борьбе за 1 млн рублей и рассказать в телепередаче «Секрет на миллион» о самом сокровенном. Актриса призналась, что свою первую и настоящую любовь встретила лишь, когда ей было 40 лет. Бизнесмену пришлось приложить много усилий, чтобы знаменитость согласилась выйти за него замуж. Еще она рассказала, почему развелась с предыдущим супругом, прожив с ним только 4 года, а общаются бывшие супруги только ради их общей дочери. Но больше всего Леру Кудрявцеву удивила «случайная» беременность Кабо. Это произошло, когда артистке было 44 года.

Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру Кудрявцеву рассказом о «случайной» беременности

Также Ольга Кабо расскажет об откровенных сценах в кино, и о том, как ей удается сохранять молодость. А самое главное, заслуженная артистка Российской Федерации познакомит зрителей с членами своей семьи.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Родила двойню": певица Клава Кока назвала свиней
Известна дата вывода на орбиту российской ракетой
Адвокат Александра Кержакова заявила о
Лена Миро рассказала о беременности жены
Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции
Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на
«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о
В Денисовой пещере на Алтае нашли первый карандаш
Ученые обнаружили у реки Меконг рогатую жабу и
Александр Гобозов познакомил свою новую
Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру
Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini
Ким Кардашьян впервые за долгое время поделилась
Алиана Устиненко рассказала, что зарабатывает в
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам
В Беларуси появился второй самолёт в стиле World
Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с
Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил
Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко
Эксперты назвали лучшие гаджеты к Новому году
Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной
Яна Поплавская в Instagram показала, как
Эксперт рассказал об особенностях неуязвимого
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
Volkswagen Polo в ноябре стал лидером продаж на
Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами
В России в корпус iPhone XS встроили «умные» часы
Просмотреть все новости