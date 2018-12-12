Ольга Кабо в «Секрете на миллион» удивила Леру Кудрявцеву рассказом о «случайной» беременности

Ольга Кабо решила поучаствовать в борьбе за 1 млн рублей и рассказать в телепередаче «Секрет на миллион» о самом сокровенном. Актриса призналась, что свою первую и настоящую любовь встретила лишь, когда ей было 40 лет. Бизнесмену пришлось приложить много усилий, чтобы знаменитость согласилась выйти за него замуж. Еще она рассказала, почему развелась с предыдущим супругом, прожив с ним только 4 года, а общаются бывшие супруги только ради их общей дочери. Но больше всего Леру Кудрявцеву удивила «случайная» беременность Кабо. Это произошло, когда артистке было 44 года.