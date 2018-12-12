Ким Кардашьян впервые за долгое время поделилась семейными кадрами

Ким Кардашьян часто делится фотографиями мужа и детей с поклонниками, но в последние шесть месяцев её активность в этом отношении поутихла. В прессе даже стали появляться разговоры, что в звёздном семействе возникли некоторые сложности. И вот на днях новым постом в соцсети Ким опровергла все досужие домыслы недоброжелателей.Кардашьян опубликовала семейную фотографию, сделанную на вечеринке в честь дня рождения сына. На снимке вся звёздная семья в полном составе, все выглядят вполне довольными и счастливыми.Известно, Кардашьян и Уэст – многодетные родители. Двух старших детей Ким родила самостоятельно, но вторая беременность протекала довольно сложно, и врачи не рекомендовали ей больше иметь детей. Поэтому звёздное семейство прибегло к услугам суррогатной матери, которая и подарила им третьего ребёнка около года назад.Около недели назад сыну Кардашьян Сейнту исполнилось три года, и звёздные родители решили подарить ребёнку вечеринку в стиле его любимого героя Тарзана. Весь дом был стилизован под тропические джунгли, а гости щеголяли оригинальными нарядами, подобранными в стиле вечеринки. Поклонники по достоинству оценили опубликованные Ким снимки, отмечая, что они с супругом прекрасные родители прекрасных детей.