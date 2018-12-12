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Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной железный аргумент для победы»

Несколько дней назад стало известно о том, что финалистами конкурса «Человек года-2018» стали Роман Капаклы и Алена Савкина.

В предпоследнем этапе, где необходимо было бороться со своим противником в масле, Рома в честной схватке одолел Алексея Купина, а вот Алена по известным причинам выступить не смогла, поэтому интересы беременной дочери отстаивала мать, проиграв Ирине Пинчук в соревновании, но обойдя ее в итоговом голосовании.

Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной железный аргумент для победы»

Стоит сказать, что и Капаклы, и Савкина очень рады тому, что прошли в финал, и готовы сделать последний шаг к получению заветной квартиры в Москве.

«Когда я понял, что выхожу в финал, участники, даже которые за меня не голосовали, были очень рады. У всех блестели глаза, они подбежали ко мне, начали обнимать и улыбаться — это для меня главная награда. Да я и сам был очень-очень счастлив», - поделился своими эмоциями молодой человек.

Тем временем зрители уже ждут 16 декабря, поскольку именно в этот день станет известно, кому же именно достанется жилье в столице: беременной Алене или же Роме, который сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, но они пока не могут уйти с проекта для обустройства личной жизни, поскольку им негде жить.

Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной железный аргумент для победы»

Сами же финалисты, как выяснилось, тему конкурса стараются не обсуждать, однако желают друг другу победы.

«Я к Алёнке очень хорошо отношусь, но насчёт конкурса мы не разговариваем. Между нами нет напряжения, мы не чувствуем себя вражескими соперниками. У Алёны железный аргумент, почему она должна выиграть. И если бы надо было агитировать за кого-то, я бы сам агитировал за неё. Но если надо будет засаживать противника, я откажусь», - заявил Рома.

Отметим, что многие поклонники считают, что Капаклы ведет себя очень достойно: вместо агитации самого себя, он подчеркивает, что Савкиной и ее будущему сыну квартира важнее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:06

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