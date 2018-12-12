Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной железный аргумент для победы»

«Когда я понял, что выхожу в финал, участники, даже которые за меня не голосовали, были очень рады. У всех блестели глаза, они подбежали ко мне, начали обнимать и улыбаться — это для меня главная награда. Да я и сам был очень-очень счастлив», - поделился своими эмоциями молодой человек.

«Я к Алёнке очень хорошо отношусь, но насчёт конкурса мы не разговариваем. Между нами нет напряжения, мы не чувствуем себя вражескими соперниками. У Алёны железный аргумент, почему она должна выиграть. И если бы надо было агитировать за кого-то, я бы сам агитировал за неё. Но если надо будет засаживать противника, я откажусь», - заявил Рома.





В предпоследнем этапе, где необходимо было бороться со своим противником в масле, Рома в честной схватке одолел Алексея Купина, а вот Алена по известным причинам выступить не смогла, поэтому интересы беременной дочери отстаивала мать, проиграв Ирине Пинчук в соревновании, но обойдя ее в итоговом голосовании.Стоит сказать, что и Капаклы, и Савкина очень рады тому, что прошли в финал, и готовы сделать последний шаг к получению заветной квартиры в Москве.Тем временем зрители уже ждут 16 декабря, поскольку именно в этот день станет известно, кому же именно достанется жилье в столице: беременной Алене или же Роме, который сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, но они пока не могут уйти с проекта для обустройства личной жизни, поскольку им негде жить.Сами же финалисты, как выяснилось, тему конкурса стараются не обсуждать, однако желают друг другу победы.Отметим, что многие поклонники считают, что Капаклы ведет себя очень достойно: вместо агитации самого себя, он подчеркивает, что Савкиной и ее будущему сыну квартира важнее.