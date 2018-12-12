Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в протестах во Франции?
Протесты «желтых жилетов» во Франции в мировом сообществе воспринимаются по-разному. Для одних массовые беспорядки демонстрируют слабость президента страны Эммануэля Макрона. Для других – символизируют народное единство. Казалось бы, все логично. Однако некоторые эксперты разглядели в митингах мифическую «руку Кремля».
Интернет-издание Nation News рассказало о журналисте и правозащитнике Александре Рыклине. В своем интервью для украинского «Обозревателя» он заявил, что к протестам во Франции якобы причастна Москва.
По мнению Рыклина, французы не стали бы возмущаться из-за повышения цен на топливо и непопулярных мер в политике Макрона. Такое могли сделать только «российские провокаторы из Кремля». Поэтому, считает правозащитник, данное «вмешательство» нужно расследовать. А потом передать мифических провокаторов «в руки французских правоохранительных органов».
В интервью «Обозревателю» Рыклин называет одним из главных направлений российской внешней политики дискредитацию западной демократии. Правда, никаких доказательств не приводит.
Впрочем, это его фирменный стиль: голословно обвинять Кремль и разжигать протесты против действующего российского правительства. Журналист не стесняется генерировать бредовые идеи, посвященные возвращению Крыма в состав Украины. Например, на своей странице в Facebook он предлагает выкопать канал, чтобы отделить полуостров от материка. Дрейфующий Крым, по словам Рыклина, доплывет бы до Турции, а турки его «отбуксируют» в Одессу и вернут Украине. Безупречный план.
Политолог из центра постсоветских исследований Антон Бредихин объясняет поведение Рыклина просто. Сторонники Порошенко видят в Макроне союзника, который может помочь подавить протесты на Украине. В частности, это касается народных республик Донбасса, Одесской области и Закарпатья. А «желтые жилеты» выступают против действующей власти во Франции. В свою очередь, Рыклин поддерживает украинский режим, поэтому у него не может быть другой позиции. Для него бунт «жилеток» - это действие, направленное на свержение Макрона. Но как воспаленное сознание проукраинского патриота узрело в этом «руку Кремля», до сих пор неясно.
Интернет-издание Nation News рассказало о журналисте и правозащитнике Александре Рыклине. В своем интервью для украинского «Обозревателя» он заявил, что к протестам во Франции якобы причастна Москва.
По мнению Рыклина, французы не стали бы возмущаться из-за повышения цен на топливо и непопулярных мер в политике Макрона. Такое могли сделать только «российские провокаторы из Кремля». Поэтому, считает правозащитник, данное «вмешательство» нужно расследовать. А потом передать мифических провокаторов «в руки французских правоохранительных органов».
В интервью «Обозревателю» Рыклин называет одним из главных направлений российской внешней политики дискредитацию западной демократии. Правда, никаких доказательств не приводит.
Впрочем, это его фирменный стиль: голословно обвинять Кремль и разжигать протесты против действующего российского правительства. Журналист не стесняется генерировать бредовые идеи, посвященные возвращению Крыма в состав Украины. Например, на своей странице в Facebook он предлагает выкопать канал, чтобы отделить полуостров от материка. Дрейфующий Крым, по словам Рыклина, доплывет бы до Турции, а турки его «отбуксируют» в Одессу и вернут Украине. Безупречный план.
Политолог из центра постсоветских исследований Антон Бредихин объясняет поведение Рыклина просто. Сторонники Порошенко видят в Макроне союзника, который может помочь подавить протесты на Украине. В частности, это касается народных республик Донбасса, Одесской области и Закарпатья. А «желтые жилеты» выступают против действующей власти во Франции. В свою очередь, Рыклин поддерживает украинский режим, поэтому у него не может быть другой позиции. Для него бунт «жилеток» - это действие, направленное на свержение Макрона. Но как воспаленное сознание проукраинского патриота узрело в этом «руку Кремля», до сих пор неясно.
Политика
Добавил: admin Сегодня, 16:30