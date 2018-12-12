АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в протестах во Франции?

Протесты «желтых жилетов» во Франции в мировом сообществе воспринимаются по-разному. Для одних массовые беспорядки демонстрируют слабость президента страны Эммануэля Макрона. Для других – символизируют народное единство. Казалось бы, все логично. Однако некоторые эксперты разглядели в митингах мифическую «руку Кремля».

Интернет-издание Nation News рассказало о журналисте и правозащитнике Александре Рыклине. В своем интервью для украинского «Обозревателя» он заявил, что к протестам во Франции якобы причастна Москва.

По мнению Рыклина, французы не стали бы возмущаться из-за повышения цен на топливо и непопулярных мер в политике Макрона. Такое могли сделать только «российские провокаторы из Кремля». Поэтому, считает правозащитник, данное «вмешательство» нужно расследовать. А потом передать мифических провокаторов «в руки французских правоохранительных органов».
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в протестах во Франции?

В интервью «Обозревателю» Рыклин называет одним из главных направлений российской внешней политики дискредитацию западной демократии. Правда, никаких доказательств не приводит.

Впрочем, это его фирменный стиль: голословно обвинять Кремль и разжигать протесты против действующего российского правительства. Журналист не стесняется генерировать бредовые идеи, посвященные возвращению Крыма в состав Украины. Например, на своей странице в Facebook он предлагает выкопать канал, чтобы отделить полуостров от материка. Дрейфующий Крым, по словам Рыклина, доплывет бы до Турции, а турки его «отбуксируют» в Одессу и вернут Украине. Безупречный план.

Политолог из центра постсоветских исследований Антон Бредихин объясняет поведение Рыклина просто. Сторонники Порошенко видят в Макроне союзника, который может помочь подавить протесты на Украине. В частности, это касается народных республик Донбасса, Одесской области и Закарпатья. А «желтые жилеты» выступают против действующей власти во Франции. В свою очередь, Рыклин поддерживает украинский режим, поэтому у него не может быть другой позиции. Для него бунт «жилеток» - это действие, направленное на свержение Макрона. Но как воспаленное сознание проукраинского патриота узрело в этом «руку Кремля», до сих пор неясно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: admin Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Прохор Шаляпин в Instagram показал свежий снимок
Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс
Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире,
Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом
В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову
Рыба фугу начала мутировать из-за глобального
Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и
Ксения Бородина помогла купить квартиру
Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить
Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan
Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову
Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек
Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери
Boeing Business Jets запускает новые самолёты,
Просмотреть все новости