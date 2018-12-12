Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга главной потерей 2018 года
Поисковая система Google составила рейтинг наиболее популярных запросов граждан РФ на протяжении 2018 года. Оказалось, россияне признали смерть знаменитого астрофизика Стивена Хокинга главной потерей уходящего года. В топе встречается также имя Илона Маска. Его юзеры назвали "королем" околонаучных мемов, информирует пресс-служба компании.
Илон Маск стал главной "персоной науки" в Рунете из-за мемов с запуском ракеты Falcon Heavy, унесшей в космические просторы спорткар предпринимателя. Популярности бизнесмена также способствовали российские блогеры и чиновники, особенно относящиеся к личности Илона Маска.
Особенное внимание россиян было приковано к персоне британского гения астрофизики Стивена Хокинга. Ученый, создавший концепцию черных дыр и являющийся одним из авторов знаменитой теории суперструн, практически всю жизнь вел борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. Медики утверждали, что от этой неизлечимой и тяжелой болезни он не проживет и шести лет. Но Стивен Хокинг почти полвека прожил со страшным диагнозом, несмотря на то, что не мог пошевелить ни одной частью тела.
Среди самых топовых запросов оказалась и тема космонавтики. Граждане РФ интересовались, как стать космонавтом. Вероятно, это вызвано объявлением Роскосмоса о наборе "космической" команды.
Илон Маск стал главной "персоной науки" в Рунете из-за мемов с запуском ракеты Falcon Heavy, унесшей в космические просторы спорткар предпринимателя. Популярности бизнесмена также способствовали российские блогеры и чиновники, особенно относящиеся к личности Илона Маска.
Особенное внимание россиян было приковано к персоне британского гения астрофизики Стивена Хокинга. Ученый, создавший концепцию черных дыр и являющийся одним из авторов знаменитой теории суперструн, практически всю жизнь вел борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. Медики утверждали, что от этой неизлечимой и тяжелой болезни он не проживет и шести лет. Но Стивен Хокинг почти полвека прожил со страшным диагнозом, несмотря на то, что не мог пошевелить ни одной частью тела.
Среди самых топовых запросов оказалась и тема космонавтики. Граждане РФ интересовались, как стать космонавтом. Вероятно, это вызвано объявлением Роскосмоса о наборе "космической" команды.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30