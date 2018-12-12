Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга главной потерей 2018 года





Илон Маск стал главной "персоной науки" в Рунете из-за мемов с запуском ракеты Falcon Heavy, унесшей в космические просторы спорткар предпринимателя. Популярности бизнесмена также способствовали российские блогеры и чиновники, особенно относящиеся к личности Илона Маска.Особенное внимание россиян было приковано к персоне британского гения астрофизики Стивена Хокинга. Ученый, создавший концепцию черных дыр и являющийся одним из авторов знаменитой теории суперструн, практически всю жизнь вел борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. Медики утверждали, что от этой неизлечимой и тяжелой болезни он не проживет и шести лет. Но Стивен Хокинг почти полвека прожил со страшным диагнозом, несмотря на то, что не мог пошевелить ни одной частью тела.Среди самых топовых запросов оказалась и тема космонавтики. Граждане РФ интересовались, как стать космонавтом. Вероятно, это вызвано объявлением Роскосмоса о наборе "космической" команды.