АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга главной потерей 2018 года

Поисковая система Google составила рейтинг наиболее популярных запросов граждан РФ на протяжении 2018 года. Оказалось, россияне признали смерть знаменитого астрофизика Стивена Хокинга главной потерей уходящего года. В топе встречается также имя Илона Маска. Его юзеры назвали "королем" околонаучных мемов, информирует пресс-служба компании.

Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга главной потерей 2018 года

Илон Маск стал главной "персоной науки" в Рунете из-за мемов с запуском ракеты Falcon Heavy, унесшей в космические просторы спорткар предпринимателя. Популярности бизнесмена также способствовали российские блогеры и чиновники, особенно относящиеся к личности Илона Маска.

Особенное внимание россиян было приковано к персоне британского гения астрофизики Стивена Хокинга. Ученый, создавший концепцию черных дыр и являющийся одним из авторов знаменитой теории суперструн, практически всю жизнь вел борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. Медики утверждали, что от этой неизлечимой и тяжелой болезни он не проживет и шести лет. Но Стивен Хокинг почти полвека прожил со страшным диагнозом, несмотря на то, что не мог пошевелить ни одной частью тела.

Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга главной потерей 2018 года

Среди самых топовых запросов оказалась и тема космонавтики. Граждане РФ интересовались, как стать космонавтом. Вероятно, это вызвано объявлением Роскосмоса о наборе "космической" команды.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам
В Беларуси появился второй самолёт в стиле World
Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с
Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил
Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко
Эксперты назвали лучшие гаджеты к Новому году
Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной
Яна Поплавская в Instagram показала, как
Эксперт рассказал об особенностях неуязвимого
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
Volkswagen Polo в ноябре стал лидером продаж на
Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами
В России в корпус iPhone XS встроили «умные» часы
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Просмотреть все новости