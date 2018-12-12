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Яна Поплавская в Instagram показала, как наслаждается прогулками за городом

Знаменитая российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем блоге Instagram показала своим подписчикам фото, где утеплившись шубой, гуляет по улице поселка. Поклонники оценили образ кумира.

Яна Поплавская в Instagram показала, как наслаждается прогулками за городом

Яна Поплавская решила поделиться с публикой своим зимним настроением. Она опубликовала фотографию, где она выглядит довольно умиротворенно, одетая в теплую шубу прогуливается по улицам поселка, неподалеку от своей дачи. Под постом знаменитость написала, что очень любит проводить зимние дни за городом, в поселке Кратово. Она хочет наряжать елку и готовиться к празднованию Нового Года.

Читатели блога Поплавской засыпали теледиву комплиментами. Кто-то назвал ее зимней Красной Шапочкой, другим снимок напомнил волшебство из сказки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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