Volkswagen Polo в ноябре стал лидером продаж на московском рынке
В ноябре седан Volkswagen Polo опять занял лидирующую позицию в рамках московского авторынка. А вот октябрьский лидер KIA Rio оказался на втором месте.
В Москве в ноябре продали 21 600 новых авто. Данный результат на 12 процентов больше прошлогодних показателей. В ноябре было продано 1 487 экземпляров Volkswagen Polo (плюс 73%). На втором месте размещается KIA Rio (915 авто; минус 6%). Третье место досталось лифтбеку Skoda Rapid. Продажи данного авто в декабре составили 884 экземпляров (плюс 79%). Также в пятёрку лидеров попали версии Hyundai Solaris (838 экземпляров; минус 30%), Skoda Octavia (703 единицы; плюс 7%).
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Volkswagen собирается к 2026 году перейти на производство именно современных электромобилей.
В Москве в ноябре продали 21 600 новых авто. Данный результат на 12 процентов больше прошлогодних показателей. В ноябре было продано 1 487 экземпляров Volkswagen Polo (плюс 73%). На втором месте размещается KIA Rio (915 авто; минус 6%). Третье место досталось лифтбеку Skoda Rapid. Продажи данного авто в декабре составили 884 экземпляров (плюс 79%). Также в пятёрку лидеров попали версии Hyundai Solaris (838 экземпляров; минус 30%), Skoda Octavia (703 единицы; плюс 7%).
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Volkswagen собирается к 2026 году перейти на производство именно современных электромобилей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50