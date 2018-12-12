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Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми снимками в Instagram

Дочь Любови Успенской Татьяна поделилась полуголыми снимками в Instagram. Тело художница разрисовала красками и показала подписчикам небритые подмышки.

Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми снимками в Instagram

Провокацию в Instagram устроила недавно попавшая в аварию дочь Успенской, которая занимается музыкой и живописью. Вместо холста художница использовала своё тело, ярко его разрисовав. Несколько портретных снимков Татьяна сделала в голом виде, демонстрируя эротичные позы. Выходка блогерши показалась фанатам Успенской вульгарной и странной, что, впрочем, очень соответствует творчеству и характеру девушки.

"Ночная смена. Зимняя пора. Все цвета Иерусалима затанцевали на моей коже", - подписала снимок автор.

Напомним, что в начале сентября на Коста-Рике дочка певицы упала с велосипеда и получила перелом челюсти, выбив пять зубов. Дикция художницы до сих пор до конца не восстановилась, однако последняя с удовольствием поёт для матери и подписчиков в соцсетях, играя на фортепиано. Также Татьяна рисует много специфических, по мнению пользователей Сети, картин.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:27

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