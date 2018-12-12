Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми снимками в Instagram

"Ночная смена. Зимняя пора. Все цвета Иерусалима затанцевали на моей коже", - подписала снимок автор.

Провокацию в Instagram устроила недавно попавшая в аварию дочь Успенской, которая занимается музыкой и живописью. Вместо холста художница использовала своё тело, ярко его разрисовав. Несколько портретных снимков Татьяна сделала в голом виде, демонстрируя эротичные позы. Выходка блогерши показалась фанатам Успенской вульгарной и странной, что, впрочем, очень соответствует творчеству и характеру девушки.Напомним, что в начале сентября на Коста-Рике дочка певицы упала с велосипеда и получила перелом челюсти, выбив пять зубов. Дикция художницы до сих пор до конца не восстановилась, однако последняя с удовольствием поёт для матери и подписчиков в соцсетях, играя на фортепиано. Также Татьяна рисует много специфических, по мнению пользователей Сети, картин.