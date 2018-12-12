В России в корпус iPhone XS встроили «умные» часы Apple Watch 4 Series
Российский производитель элитных аксессуаров и смартфонов Caviar представил вниманию публики новую линейку корпусов для знаменитых iPhone XS. На задней панели одной из моделей встроены «умные» часы Apple Watch 4 Series.
Новую коллекцию компания Caviar назвала Swiss Dreams, в нее вошли несколько вариантов дизайна, однако апофеозом линейки стал корпус, на котором разместились умные часы Apple Watch. Такую необычную идею подал сотрудникам компании один из клиентов, который сделал индивидуальный заказ. Он пожелал, чтобы его два любимых гаджета воссоединились. Стоимость новинки составляет 1,4 млн рублей.
Apple Watch 4 Series изображены на фоне земного шара, буквально опоясывающие его. Иными словами, производитель хочет сказать, что цифровые технологии не стоят на месте и уже коснулись даже часового мастерства. Корпус «умных» часов при необходимости можно снять и вставить обратно.
Новую коллекцию компания Caviar назвала Swiss Dreams, в нее вошли несколько вариантов дизайна, однако апофеозом линейки стал корпус, на котором разместились умные часы Apple Watch. Такую необычную идею подал сотрудникам компании один из клиентов, который сделал индивидуальный заказ. Он пожелал, чтобы его два любимых гаджета воссоединились. Стоимость новинки составляет 1,4 млн рублей.
Apple Watch 4 Series изображены на фоне земного шара, буквально опоясывающие его. Иными словами, производитель хочет сказать, что цифровые технологии не стоят на месте и уже коснулись даже часового мастерства. Корпус «умных» часов при необходимости можно снять и вставить обратно.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:40