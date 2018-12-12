Максим Фадеев заявил о работе над новым детским мультфильмом

Знаменитость написал в своем аккаунте, что любит мультфильмы и уже начинает создавать "новый мульт" вместе с командой. Максим Фадеев пообещал, что в скором времени поделится подробной информацией относительно места и времени съемок. Он также опубликовал фото, где позирует возле входа в Диснейленд в Париже.Заявление известного продюсера многим показалось странным и неожиданным, ведь Максим Фадеев больше известен благодаря взрослым проектам. Солисток его группы SEREBRO считают секс-символами даже за пределами России. Тем не менее, у Максима Фадеева все же есть опыт создания мультипликационных фильмов. В 2015 году он принимал участие в работе "Савва. Сердце воина" в качестве режиссера.