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Максим Фадеев заявил о работе над новым детским мультфильмом

Максим Фадеев заявил о работе над новый детским мультфильмом. Об этом продюсер известного музыкального центра MALFA сообщил фанатам в своем микроблоге Instagram.

Максим Фадеев заявил о работе над новым детским мультфильмом

Знаменитость написал в своем аккаунте, что любит мультфильмы и уже начинает создавать "новый мульт" вместе с командой. Максим Фадеев пообещал, что в скором времени поделится подробной информацией относительно места и времени съемок. Он также опубликовал фото, где позирует возле входа в Диснейленд в Париже.

Заявление известного продюсера многим показалось странным и неожиданным, ведь Максим Фадеев больше известен благодаря взрослым проектам. Солисток его группы SEREBRO считают секс-символами даже за пределами России. Тем не менее, у Максима Фадеева все же есть опыт создания мультипликационных фильмов. В 2015 году он принимал участие в работе "Савва. Сердце воина" в качестве режиссера.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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