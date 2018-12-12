Космическая станция InSight прислала первые селфи с Марса





Руководитель миссии InSight Брюс Банерт рассказал, что на поверхности нет крупных холмов, ям и булыжников, которые могли бы мешать работе исследователей. По словам эксперта, если бы миссия находилась не на Красной планете, то это место показалось бы скучным, но инженеры рады, что им удалось выбрать удачную точку.Устройству удалось сделать 11 снимков. На кадрах четко видно солнечные панели космического корабля и различные инструменты, расположенные на корпусе. В дальнейших планах экспедиции - вычисление позиций и установка приборов для изучения.