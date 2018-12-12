Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс
Ученые-климатологи по итогам проведения исследования заявили, что изменение климата двигает с места Северный полюс. Это связано с изменением массы Земли в результате таяния льдов, что приводит к изменению положения оси планеты.
Ученые рассказывают, что Земля крутится вокруг оси, как огромный волчок. Те места, где ось пересекается с поверхностью планеты, и являются полюсами. Периодически данные области перемещаются. При этом магнитные полюса ведут себя по-другому.
Начиная с 1899 года, ученые внимательно следят за местоположением Северного и Южного полюса. Сначала замеры проходили при помощи звезд, а теперь используются данные спутниковых наблюдений.
В предыдущие годы Северный полюс двигался с востока на запад и приблизился к Канаде. С 2000 года дрейф изменил направление, и полюс движется в сторону нулевого меридиана.
Ученые отмечают, что таяние ледников происходит по всему миру и данный фактор может кардинально перераспределить массу вещества на Земле. Особенно на это влияет таяние Гренландии и Антарктиды. Когда лед исчезает в одной части планеты, то в другой скапливается вода.
Ученые рассказывают, что Земля крутится вокруг оси, как огромный волчок. Те места, где ось пересекается с поверхностью планеты, и являются полюсами. Периодически данные области перемещаются. При этом магнитные полюса ведут себя по-другому.
Начиная с 1899 года, ученые внимательно следят за местоположением Северного и Южного полюса. Сначала замеры проходили при помощи звезд, а теперь используются данные спутниковых наблюдений.
В предыдущие годы Северный полюс двигался с востока на запад и приблизился к Канаде. С 2000 года дрейф изменил направление, и полюс движется в сторону нулевого меридиана.
Ученые отмечают, что таяние ледников происходит по всему миру и данный фактор может кардинально перераспределить массу вещества на Земле. Особенно на это влияет таяние Гренландии и Антарктиды. Когда лед исчезает в одной части планеты, то в другой скапливается вода.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:27