Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс





Ученые рассказывают, что Земля крутится вокруг оси, как огромный волчок. Те места, где ось пересекается с поверхностью планеты, и являются полюсами. Периодически данные области перемещаются. При этом магнитные полюса ведут себя по-другому.Начиная с 1899 года, ученые внимательно следят за местоположением Северного и Южного полюса. Сначала замеры проходили при помощи звезд, а теперь используются данные спутниковых наблюдений.В предыдущие годы Северный полюс двигался с востока на запад и приблизился к Канаде. С 2000 года дрейф изменил направление, и полюс движется в сторону нулевого меридиана.Ученые отмечают, что таяние ледников происходит по всему миру и данный фактор может кардинально перераспределить массу вещества на Земле. Особенно на это влияет таяние Гренландии и Антарктиды. Когда лед исчезает в одной части планеты, то в другой скапливается вода.