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Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс

Ученые-климатологи по итогам проведения исследования заявили, что изменение климата двигает с места Северный полюс. Это связано с изменением массы Земли в результате таяния льдов, что приводит к изменению положения оси планеты.

Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс


Ученые рассказывают, что Земля крутится вокруг оси, как огромный волчок. Те места, где ось пересекается с поверхностью планеты, и являются полюсами. Периодически данные области перемещаются. При этом магнитные полюса ведут себя по-другому.

Начиная с 1899 года, ученые внимательно следят за местоположением Северного и Южного полюса. Сначала замеры проходили при помощи звезд, а теперь используются данные спутниковых наблюдений.

В предыдущие годы Северный полюс двигался с востока на запад и приблизился к Канаде. С 2000 года дрейф изменил направление, и полюс движется в сторону нулевого меридиана.

Ученые отмечают, что таяние ледников происходит по всему миру и данный фактор может кардинально перераспределить массу вещества на Земле. Особенно на это влияет таяние Гренландии и Антарктиды. Когда лед исчезает в одной части планеты, то в другой скапливается вода.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:27

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