Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо куске торта от партнёра по парным выступлениям





Супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка рассказывает, никогда не отказывает себе в любимых блюдах. Придя домой после затянувшейся тренировки, она спокойно может покушать посреди ночи, причём без ущерба для собственных форм. Единственное, что она давно перестала употреблять – это хлеб и картофель, вся остальная пища у фигуристки в «почёте» и без особых ограничений.Татьяна Навка говорит, одно из самых любимых ею блюд – борщ, приготовленный мамой. Его она может есть даже перед сном. А основной ежедневный рацион составляют свежие фрукты и овощи, мясо и рыба. Но при этом не отказывает себе ни в калорийной пище, ни в сладостях. Она говорит, регулярные тренировки и усиленная работа не позволяют откладываться лишним килограммам.Татьяна Навка вспоминает курьёзную историю, связанную с тортами. Во время подготовки к парным выступлениям фигуристам приходится постоянно контролировать вес. Её партнёр всегда внимательно следил за её взвешиваниями, так как лишние граммы партнёрши – лишняя нагрузка для него. И вот как-то, в очередной раз пройдя процедуру взвешивания и показав нормальный результат, Навка решила себя побаловать кусочком торта. Ничего не подозревая, фигуристка ела сладость и спускалась в метро, как услышала из-за плеча: «Наелась?». Торт «вылетел» из её рук и «прилетел» в лицо. Татьяна, не растерявшись, соскребла с лица остатки и бросила в обидчика, которым оказался её партнёр по выступлениям, переживавший за вес партнёрши.В начале, конечно, присутствовала немалая обида на партнёра за подобный поступок. Но по прошествии времени неприятный осадок исчез, и теперь этот случай из жизни Навка вспоминает только со смехом.