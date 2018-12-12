Прохор Шаляпин в Instagram показал свежий снимок с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Прохора Шаляпина довольно часто можно увидеть в компании с Виталиной Цымбалюк-Романовской - они вместе ходят на съемки телешоу или проводят досуг. Не так давно певец поделился со своими читателями в социальной сети Instagram свежей фотографией, где он стоит рядом с бывшей супругой российского актера Армена Джигарханяна, а их головы украшают короны. Сам певец облачен в карнавальный костюм. Под постом Шаляпин цитирует знаменитого японского политика и мыслителя Сакуму Шозана: «Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нём или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как её ни назови, она всё равно цветет божественно».Мнение фолловеров разделилось, кто-то пожелал паре счастья и порадовался за Прохора Шаляпина. А другие намекнули ему на спорную репутацию Виталины Цымбалюк-Романовской, так как считают, что она обманывала своего бывшего мужа. Однако нашлись и те, кто отказался лезть в чужую «постель» и судить то, чего не знают.