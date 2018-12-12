Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков вместе с кожей срезал тату для бывшей девушки





На днях Валентин решил поделиться со своими поклонниками практически всеми подробностями своей личной жизни. Как выяснилось, когда-то Коробкову посчастливилось строить отношения с 23-летней финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия -2016» Виолеттой Петровской.Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» признался, что именно с Виолеттой впервые понял, что если человек любит, он не должен это скрывать и постоянно об этом говорить. Однако именно эти отношения на расстоянии для Валентина стали очень травматичными.По словам Коробкова, в порыве эмоций и чувств они с возлюбленной сделали одинаковые татуировки, однако после того, как они с девушкой расстались, он настолько сильно переживал этот разрыв, что в один из вечеров не выдержал и срезал тату, посвященное бывшей избраннице, вместе с кожей.На сегодняшний день Валентин называет расставание с Виолеттой «самым сложным периодом» в его жизни, ведь в то время ему просто-таки пришлось осознать и смириться с тем, что быть с моделью ему не суждено. Свой поступок бизнесмен из Читы объясняет довольно просто – нет татуировки на теле, нет человека в жизни.К слову, сейчас Коробков по-прежнему одинок, несмотря на то, что после шоу «Замуж за Бузову» он пользуется у поклонниц проекта большой популярностью.