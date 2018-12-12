Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Специалисты анонсировали самые крутые устройства текущего года. Osmo Pocket от компании DJI представляет собой новое слово в вопросе портативных современных стабилизаторов.
Издание «ПолитЭксперт» сообщает, что модель оснащается камерой на 12 Мп. Она расположена на трёхосном стабилизированном карданном подвесе. Он помещается легко в кармане. Osmo Pocket разработали для видеоблогеров. Устройство снимает видео 4K (скорость 60 кадров в сек.). Устройство оснащают сенсорным дисплеем. Имеется поддержка карт microSD на 256 ГБ. Гаджет весит 116 гр. У камеры есть «универсальный порт», позволяющий подключать ее ко всем смартфонам. Имеет место также набор аксессуаров DJI. Стоимость устройства составляет $349.
Razer в текущем году представила современный лэптоп Project Linda на 13 дюймов. Он работает на Razer Phone. Данная интересная концепция расширит возможности смартфона. Устройство получило ПЗУ на 200 ГБ, клавиатуру RGB Chiclet, сенсорный дисплей QHD на 13,3 дюйма. Дисплей смартфона при подключении можно применять как сенсорную панель или дополнительный дисплей.
Компактная камера Nikon Coolpix P1000 способна делать оптический зум на 125 крат, предоставляя 3000 миллиметровый диапазон увеличения. Благодаря этому можно легко масштабировать объекты, которые находятся в километрах от камеры.
Дрон Mavic Air от компании DJI принадлежит к серии Mavic. Модель оснащается сенсором на 12 Мп. Он может обеспечивать видео 4K. Встроенная память составляет 8 ГБ. Имеется поддержка карт microSD, 3-осевый механический подвес. Максимальное время полета составляет 21 минуту. DJI Mavic Air расценивается в $799.
Новый очиститель воздуха Dyson Pure Cool оснащается улучшенным 360-градусным фильтром. Его разделили на слои углерода, а также HEPA. Фильтры разработали по отраслевым стандартам EN1822, а также класса фильтров H13-A.
Издание «ПолитЭксперт» сообщает, что модель оснащается камерой на 12 Мп. Она расположена на трёхосном стабилизированном карданном подвесе. Он помещается легко в кармане. Osmo Pocket разработали для видеоблогеров. Устройство снимает видео 4K (скорость 60 кадров в сек.). Устройство оснащают сенсорным дисплеем. Имеется поддержка карт microSD на 256 ГБ. Гаджет весит 116 гр. У камеры есть «универсальный порт», позволяющий подключать ее ко всем смартфонам. Имеет место также набор аксессуаров DJI. Стоимость устройства составляет $349.
Razer в текущем году представила современный лэптоп Project Linda на 13 дюймов. Он работает на Razer Phone. Данная интересная концепция расширит возможности смартфона. Устройство получило ПЗУ на 200 ГБ, клавиатуру RGB Chiclet, сенсорный дисплей QHD на 13,3 дюйма. Дисплей смартфона при подключении можно применять как сенсорную панель или дополнительный дисплей.
Компактная камера Nikon Coolpix P1000 способна делать оптический зум на 125 крат, предоставляя 3000 миллиметровый диапазон увеличения. Благодаря этому можно легко масштабировать объекты, которые находятся в километрах от камеры.
Дрон Mavic Air от компании DJI принадлежит к серии Mavic. Модель оснащается сенсором на 12 Мп. Он может обеспечивать видео 4K. Встроенная память составляет 8 ГБ. Имеется поддержка карт microSD, 3-осевый механический подвес. Максимальное время полета составляет 21 минуту. DJI Mavic Air расценивается в $799.
Новый очиститель воздуха Dyson Pure Cool оснащается улучшенным 360-градусным фильтром. Его разделили на слои углерода, а также HEPA. Фильтры разработали по отраслевым стандартам EN1822, а также класса фильтров H13-A.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:40