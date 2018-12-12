Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире, если выиграет "Человек года"





В начале на телестройку попала её младшая сестра, а после и мама.Война в скандальной семье не прекращается, ведь по мнению Ольги, она должна быть на телепроекте одна Рапунцель. Сама мама девушек предположила, что её старая дочь завидует младшенькой и буквально выживает Алёну и её за Периметр.Накануне девушки поссорились из-за того, что Ольга категорически отказалась участвовать в одном из конкурсов "Человек года на Доме-2" вместо своей беременной сестры. Сама Оля сказала, что не будет драться с Ириной Пинчук в масле и вообще, она не такая, не готова продать душу дьяволу за квартиру в Москве.Тогда бабушка семейства разозлилась и пообещала Оле выписать её из квартиры за то, что она не хочет помочь своей сестре. Конфликт усугубился ещё больше. Рапунцель-младшая решила примириться со своей сестрой и заявила, что если она выиграет в конкурсе, то пропишет Василису у себя.Родители малышки Дмитрий и Ольга сомневаются, но всё-таки надеются, что у их дочери будет прописка в Москве.