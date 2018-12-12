АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире, если выиграет "Человек года"

Ольга Рапунцель привела на "Дом-2" практически всю свою семью.

В начале на телестройку попала её младшая сестра, а после и мама.

Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире, если выиграет "Человек года"

Война в скандальной семье не прекращается, ведь по мнению Ольги, она должна быть на телепроекте одна Рапунцель. Сама мама девушек предположила, что её старая дочь завидует младшенькой и буквально выживает Алёну и её за Периметр.

Накануне девушки поссорились из-за того, что Ольга категорически отказалась участвовать в одном из конкурсов "Человек года на Доме-2" вместо своей беременной сестры. Сама Оля сказала, что не будет драться с Ириной Пинчук в масле и вообще, она не такая, не готова продать душу дьяволу за квартиру в Москве.

Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире, если выиграет "Человек года"

Тогда бабушка семейства разозлилась и пообещала Оле выписать её из квартиры за то, что она не хочет помочь своей сестре. Конфликт усугубился ещё больше. Рапунцель-младшая решила примириться со своей сестрой и заявила, что если она выиграет в конкурсе, то пропишет Василису у себя.

Родители малышки Дмитрий и Ольга сомневаются, но всё-таки надеются, что у их дочери будет прописка в Москве.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Прохор Шаляпин в Instagram показал свежий снимок
Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс
Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире,
Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом
В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову
Рыба фугу начала мутировать из-за глобального
Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и
Ксения Бородина помогла купить квартиру
Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить
Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan
Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову
Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек
Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери
Boeing Business Jets запускает новые самолёты,
Просмотреть все новости