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Ксения Бородина помогла купить квартиру незнакомцу из Челябинска

Несколько дней назад популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост с просьбой о помощи. Она не смогла закрыть глаза на историю Алексея из Челябинска, который делает все возможное ради воссоединения с трехлетней дочерью.

Все дело в том, что родную мать малышки лишили родительских прав, а папе ее не отдали, поскольку он не числился по документам как отец, поэтому Иду поместили в дом малютки. Мужчина доказал свое родство с девочкой, однако местные органы опеки все равно не позволили ему забрать ребенка, так как его жилье находится в аварийном состоянии.

Ксения Бородина помогла купить квартиру незнакомцу из Челябинска

Дабы ежедневно видеться с дочкой, Алексей устроился работать в ее детдом штукатуром за символическую зарплату 15 тысяч рублей, но такими темпами он не сможет копить на новое жилье, а если отец не переедет в ближайшее время в новый дом, то малышку переведут в интернат.

Ксения попросила своих подписчиков не оставаться в стороне и помочь мужчине побыстрее собрать необходимую сумму на покупку квартиры, прикрепив номер его банковской карты.

Ксения Бородина помогла купить квартиру незнакомцу из Челябинска

И вчера Бородина с радостью рассказала продолжение этой истории.

«Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим конечно же усилиям Мы собрали нужную сумму. Урааа, теперь у них будет своя квартира», - написала она.

Также ведущая призналась, что и сама перевела на карту мужчины определенную сумму, поскольку многие после просьбы о помощи начали обвинять ее в том, что она пытается заниматься благотворительностью за счет своих фанатов.

Ксения Бородина помогла купить квартиру незнакомцу из Челябинска

«Никто не имеет право залезать ко мне и моему мужу в кошелёк, у нас большая семья, у нас есть близкие и родственники, и целая жизнь впереди!!! И это не ваше дело, как нам распоряжаться деньгами, эти посты с криком о помощи не для вас, а для Людей! Потом поймёте, в чем разница, обязательно поймёте», - заявила теледива.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:43

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