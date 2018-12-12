Ксения Бородина помогла купить квартиру незнакомцу из Челябинска

«Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим конечно же усилиям Мы собрали нужную сумму. Урааа, теперь у них будет своя квартира», - написала она.

«Никто не имеет право залезать ко мне и моему мужу в кошелёк, у нас большая семья, у нас есть близкие и родственники, и целая жизнь впереди!!! И это не ваше дело, как нам распоряжаться деньгами, эти посты с криком о помощи не для вас, а для Людей! Потом поймёте, в чем разница, обязательно поймёте», - заявила теледива.





Все дело в том, что родную мать малышки лишили родительских прав, а папе ее не отдали, поскольку он не числился по документам как отец, поэтому Иду поместили в дом малютки. Мужчина доказал свое родство с девочкой, однако местные органы опеки все равно не позволили ему забрать ребенка, так как его жилье находится в аварийном состоянии.Дабы ежедневно видеться с дочкой, Алексей устроился работать в ее детдом штукатуром за символическую зарплату 15 тысяч рублей, но такими темпами он не сможет копить на новое жилье, а если отец не переедет в ближайшее время в новый дом, то малышку переведут в интернат.Ксения попросила своих подписчиков не оставаться в стороне и помочь мужчине побыстрее собрать необходимую сумму на покупку квартиры, прикрепив номер его банковской карты.И вчера Бородина с радостью рассказала продолжение этой истории.Также ведущая призналась, что и сама перевела на карту мужчины определенную сумму, поскольку многие после просьбы о помощи начали обвинять ее в том, что она пытается заниматься благотворительностью за счет своих фанатов.