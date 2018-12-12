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Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям быстрее договориться

Совместная группа американских ученых из Чикагского университета (University of Chicago) и Корнеллского университета (Cornell University) в ходе исследования определили, что еда из одной тарелки помогает людям быстрее договориться. Результаты опыта опубликованы в научном издании Psychological Science.

Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям быстрее договориться

Для того, чтобы прийти к подобным выводам, ученые провели эксперимент. На первом этапе приняли участие 200 человек. Участники были разделены на пары таким образом, чтобы они не были знакомы. Добровольцам предложили перекусить. Одной части людей дали закуски каждому по тарелке, а другой половине предложили чипсы с одного блюда. Во время перекуса участники опыта должны были решить условную задачу и определить зарплату рабочих во время забастовки. Им необходимо было выбрать сумму в размере от 10 до 11 долларов. При этом, один из участников должен был представлять менеджмент компании и требовать понижения, а второму перевоплотиться в роль сотрудника профсоюза и настаивать на повышении оклада. Участники эксперимента должны были молчать, а общаться при помощи записок. Опыт заканчивался, когда цифры были равны или предложение менеджера было выше пожелания оппонента. Если стороны не договорились к 22 ставке, то принималась точка зрения менеджера.

По результатам эксперимента психологи выяснили, что еда из одной тарелки помогала участникам быстрее достичь консенсуса. Им на это требовалось на пять ходов меньше, чем другим.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:18

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