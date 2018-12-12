Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову «мыльным пузырем»





Как оказалось, не дает покоя всем жителям России новость о том, что в этом году Евгению Петросяну помогать вести новогодний «Голубой огонек» будет ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова. По этому поводу несколько часов назад высказался и один из членов экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме.По словам Вадима Манукяна, он до сих пор находится в шоковом состоянии после новости о том, что даже на новогоднем огоньке будет присутствовать Бузова. Стоит напомнить, что именно этот депутат ранее подавал петицию о том, что нужно пересмотреть формат подобных мероприятий.Из заявлений представителя Госдумы становится понятно, что он жалеет о том, что когда-то написал «ту резонансную петицию», ведь тогда он точно даже не задумывался о том, что Аллу Пугачеву в «Голубом огоньке» могут заменить Ольгой Бузовой.Также Вадим Манукян добавил, что не понимает, как можно ставить рядом с Примадонной ведущую скандально-известного телепроекта «Дом-2», ведь это, по его мнению, является настоящим преступлением. В свою очередь Аллу Пугачеву депутат назвал «глыбой», а вот Ольгу Бузову – участницей реалити-шоу и «мыльным пузырем», которая лишь смогла отыскать правильную дорогу для «монетизации» своей популярности.К слову, для Манукяна то, что на сегодняшний день Ольга является специальной гостей «Новогоднего огонька» – печальное известие.