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Ксения Бородина в Instagram показала свое преображение

Ксения Бородина решила войти в Новый год обновлённой.

Ведущая "Дома-2" не берёт пример со всех и не начинает подготовку к главному празднику в году с покупки ёлки.

Ксения Бородина в Instagram показала свое преображение

Она решила, что погоду в доме, также как и праздничное настроение в нём, создаёт женщина. Соответственно, начинать нужно с себя, что Ксения и сделала.

В свой Instagram девушка выложила фотографию и похвасталась своей новой причёской. Но это не всё, что Ксения планирует сделать с собой. Впереди ещё строгая диета, а после - покупка шикарного платья.

Ведущая "Дома-2" спросила мнения поклонников, идёт ли ей такая небольшая перезагрузка. Большинство начали восхвалять Бородину и говорить, что причёска сделала её более женственной. Нашлись и те, кто смог придраться к футболке, которую она якобы купила на "Алиэкспресс" и причёске, которая, по мнению хэйтеров, ей абсолютно не идёт.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:11

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