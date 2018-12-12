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Рыба фугу начала мутировать из-за глобального потепления

Рыба фугу, считающаяся весьма ценным деликатесом, начала мутировать из-за глобального потепления. Ученые поясняют, что любителям иглобрюхих стоит быть осторожными, так как после употребления рыбы-мутанта человека может ждать летальный исход.

Рыба фугу начала мутировать из-за глобального потепления

Иглобрюхие рыбы обитают в Японии и являются одним из наиболее дорогих деликатесов во всем мире. Но если неправильно приготовить такую рыбу, то можно отравиться. Для приготовления этих экзотических обитателей приглашают квалифицированных поваров со специальной лицензией, о чем в свое время даже писал Александр Дюма.

Ученые бьют тревогу: в результате глобального потепления иглобрюхие стали резко мутировать, в связи с этим участились массовые отравления людей.

Хироши Такахаши, являющийся доцентом Национального университета рыбного хозяйства, заявил, что за последние 6 лет все чаще можно встретить в океане гибридных мальков-мутантов. Дело в том, что Мировой океан нагревается из-за глобального роста температуры, и это изменяет океанический биоценоз, включая кораллы, крошечный планктон и крупнейших рыб.

Эксперт сообщил, что некоторые виды рыб фугу, такие как T. stictonotus, отправились в северные воды, где они столкнулись с "двоюродными братьями" T. snyderi. Затем эти два вида спарились, и это привело к появлению новых видов рыб.

Рыба фугу начала мутировать из-за глобального потепления

По мнению ученого, это явление в природе является естественным. Но проблема в том, что эти рыбы отличаются друг от друга концентрацией токсических веществ. Именно поэтому их необходимо готовить по разному. Если повар сделает ошибку, то она станет роковой для любителя деликатесов.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00

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