Рыба фугу начала мутировать из-за глобального потепления
Рыба фугу, считающаяся весьма ценным деликатесом, начала мутировать из-за глобального потепления. Ученые поясняют, что любителям иглобрюхих стоит быть осторожными, так как после употребления рыбы-мутанта человека может ждать летальный исход.
Иглобрюхие рыбы обитают в Японии и являются одним из наиболее дорогих деликатесов во всем мире. Но если неправильно приготовить такую рыбу, то можно отравиться. Для приготовления этих экзотических обитателей приглашают квалифицированных поваров со специальной лицензией, о чем в свое время даже писал Александр Дюма.
Ученые бьют тревогу: в результате глобального потепления иглобрюхие стали резко мутировать, в связи с этим участились массовые отравления людей.
Хироши Такахаши, являющийся доцентом Национального университета рыбного хозяйства, заявил, что за последние 6 лет все чаще можно встретить в океане гибридных мальков-мутантов. Дело в том, что Мировой океан нагревается из-за глобального роста температуры, и это изменяет океанический биоценоз, включая кораллы, крошечный планктон и крупнейших рыб.
Эксперт сообщил, что некоторые виды рыб фугу, такие как T. stictonotus, отправились в северные воды, где они столкнулись с "двоюродными братьями" T. snyderi. Затем эти два вида спарились, и это привело к появлению новых видов рыб.
По мнению ученого, это явление в природе является естественным. Но проблема в том, что эти рыбы отличаются друг от друга концентрацией токсических веществ. Именно поэтому их необходимо готовить по разному. Если повар сделает ошибку, то она станет роковой для любителя деликатесов.
Иглобрюхие рыбы обитают в Японии и являются одним из наиболее дорогих деликатесов во всем мире. Но если неправильно приготовить такую рыбу, то можно отравиться. Для приготовления этих экзотических обитателей приглашают квалифицированных поваров со специальной лицензией, о чем в свое время даже писал Александр Дюма.
Ученые бьют тревогу: в результате глобального потепления иглобрюхие стали резко мутировать, в связи с этим участились массовые отравления людей.
Хироши Такахаши, являющийся доцентом Национального университета рыбного хозяйства, заявил, что за последние 6 лет все чаще можно встретить в океане гибридных мальков-мутантов. Дело в том, что Мировой океан нагревается из-за глобального роста температуры, и это изменяет океанический биоценоз, включая кораллы, крошечный планктон и крупнейших рыб.
Эксперт сообщил, что некоторые виды рыб фугу, такие как T. stictonotus, отправились в северные воды, где они столкнулись с "двоюродными братьями" T. snyderi. Затем эти два вида спарились, и это привело к появлению новых видов рыб.
По мнению ученого, это явление в природе является естественным. Но проблема в том, что эти рыбы отличаются друг от друга концентрацией токсических веществ. Именно поэтому их необходимо готовить по разному. Если повар сделает ошибку, то она станет роковой для любителя деликатесов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00