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Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек года 2018» - чистая заслуга Ольги Рапунцель

Беременная Алена Савкина смогла пройти в финал конкурса «Человек года 2018» только благодаря своей старшей сестре Ольге Рапунцель.

К подобному выводу пришли телезрители «Дома-2», которые просто-таки убеждены в том, что победа на этапах проектного конкурса будущей мамочки является заслугой «бренда» реалити-шоу.

Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек года 2018» - чистая заслуга Ольги Рапунцель

Доказательством этому являются обсуждения и сами результаты «Человека года». Ведь оказалось, что многие участники телепроекта на самом деле голосовали не за Алену, а против ее старшей сестры, которая продолжает выдавать себя за королеву «Дома-2».

Да и информация, которая несколько часов назад появилась в социальных сетях, говорит о том, что практически все голоса за Рапунцель-младшую были обменены на что-то. А если быть точнее на то, что Алена даст обещание в случае победы в проектном конкурсе не вписывать в столичную недвижимость свою родственницу. Об этом расказали Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые подчеркнули, что подобные условия матери-одиночке ставили многие домовцы.

Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек года 2018» - чистая заслуга Ольги Рапунцель

Также Иосиф признался, что все это делалось только для того, чтобы Ольга – старшая сестра Алены, начала кусать локти и ненавидеть саму себя, ведь именно она своими же действиями довела до того, что ее не любят в коллективе.

«Рапунцель и Дмитренко сами виноваты! Не нужно было ставить себя выше других! Кто знает, возможно, другой тогда результат в конкурсе был..», - заявил Оганесян в прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32

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