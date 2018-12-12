Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan Myway
Lifan в РФ отзывает 1902 кроссовера LIfan Myway вследствие проблем, которые связаны с предохранителем генератора. Ремонтные работы проведут бесплатно. Речь идёт об авто, проданных c сентября текущего года.
Транспортные средства отзывают по причине того, что в ходе их эксплуатации вследствие определенных условий окружающей среды, а также состояния АКБ возможны повреждения силовых предохранителей генератора из-за температурного разрушения. При поломке бортовая электрическая сеть, электронные, а также электрические системы продолжат работать, но исчезнет ток зарядки АКБ, приводя к её разряду. На транспортных средствах, которые будут отзываться, произведут замену силового предохранителя генератора. Его поменяют на версию нового образца. Данные ремонтные работы проведут бесплатно.
Ранее стало известно, что Lifan Murman вернется на российский рынок.
Транспортные средства отзывают по причине того, что в ходе их эксплуатации вследствие определенных условий окружающей среды, а также состояния АКБ возможны повреждения силовых предохранителей генератора из-за температурного разрушения. При поломке бортовая электрическая сеть, электронные, а также электрические системы продолжат работать, но исчезнет ток зарядки АКБ, приводя к её разряду. На транспортных средствах, которые будут отзываться, произведут замену силового предохранителя генератора. Его поменяют на версию нового образца. Данные ремонтные работы проведут бесплатно.
Ранее стало известно, что Lifan Murman вернется на российский рынок.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:37