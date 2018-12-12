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Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и увела мужа Дмитрия Исаева

Инна Глинкевич рассказала, что её лучшая подруга, переняв её образ, увела у примы балета мужа Дмитрия Исаева. Танцовщица не верит, что бывшая приятельница родила своего ребёнка от актёра.

Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и увела мужа Дмитрия Исаева

На шоу "Судьба человека" балерина Глинкевич поделилась историей своей личной жизни и предательством лучшей подруги, скопировавшей её образ и укравшей мужа. С Оксаной Рожок, также звездой балета, прима дружила на протяжении 18 лет. Соперница присвоила не только имидж подруги, но также одежду и Дмитрия Исаева, с которым живёт в браке.

Глинкевич посвятила актёру 7 лет, когда тот столкнулся с "чёрной полосой". Балерина помогала заключать артисту международные контракты и работала над его имиджем, однако совершила ошибку, приведя на один из спектаклей Рожок. Прима признаётся, что вложила в супруга всю душу, но тот отплатил лишь предательством.

С изменой в браке Глинкевич сталкивалась не раз. В Вагановском училище она познакомилась с первым мужем, с которым поехала покорять Большой театр в Москву. Со временем Глинкевич узнала, что муж ей изменял, и пара распалась.

Похожая ситуация произошла со вторым супругом-бизнесменом. После 11 лет брака тот полюбил другую.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:50

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