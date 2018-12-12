Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и увела мужа Дмитрия Исаева

На шоу "Судьба человека" балерина Глинкевич поделилась историей своей личной жизни и предательством лучшей подруги, скопировавшей её образ и укравшей мужа. С Оксаной Рожок, также звездой балета, прима дружила на протяжении 18 лет. Соперница присвоила не только имидж подруги, но также одежду и Дмитрия Исаева, с которым живёт в браке.Глинкевич посвятила актёру 7 лет, когда тот столкнулся с "чёрной полосой". Балерина помогала заключать артисту международные контракты и работала над его имиджем, однако совершила ошибку, приведя на один из спектаклей Рожок. Прима признаётся, что вложила в супруга всю душу, но тот отплатил лишь предательством.С изменой в браке Глинкевич сталкивалась не раз. В Вагановском училище она познакомилась с первым мужем, с которым поехала покорять Большой театр в Москву. Со временем Глинкевич узнала, что муж ей изменял, и пара распалась.Похожая ситуация произошла со вторым супругом-бизнесменом. После 11 лет брака тот полюбил другую.