Связь мужа Водонаевой и Виктории Бони подтвердил психолог





Муж Алёны признался, что ранее имел связь с бывшей участницей "Дома-2" Викторией Боней.Также муж бывшей участницы "Дома-2" намекнул, что он не был с ней в отношениях, а просто прибегал к её услугам, ведь, по его мнению, она занимается эскортом.Разрешить конфликт и поставить точку в этой истории взялась экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова. Она сообщила, что у мужа Водонаевой действительно была серьёзная интрижка, но, по мнению девушки-экстрасенса, возлюбленной Павла не могла быть Виктория Боня.Ведь как известно, у таких достаточно узнаваемых личностей очень сильная энергетика.Сама Виктория отрицает слух о том, что когда-то состояла в связи с мужем Водонаевой.Максимум, что связывало Павла и Вику - это дружба. Но после такого заявления мужчины, наверняка и такие отношения сойдут на нет.