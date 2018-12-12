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Связь мужа Водонаевой и Виктории Бони подтвердил психолог

Конфликт между Викторией Боней и Алёной Водонаевой набирает новые обороты.

Муж Алёны признался, что ранее имел связь с бывшей участницей "Дома-2" Викторией Боней.

Связь мужа Водонаевой и Виктории Бони подтвердил психолог

Также муж бывшей участницы "Дома-2" намекнул, что он не был с ней в отношениях, а просто прибегал к её услугам, ведь, по его мнению, она занимается эскортом.

Разрешить конфликт и поставить точку в этой истории взялась экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова. Она сообщила, что у мужа Водонаевой действительно была серьёзная интрижка, но, по мнению девушки-экстрасенса, возлюбленной Павла не могла быть Виктория Боня.
Ведь как известно, у таких достаточно узнаваемых личностей очень сильная энергетика.

Сама Виктория отрицает слух о том, что когда-то состояла в связи с мужем Водонаевой.

Связь мужа Водонаевой и Виктории Бони подтвердил психолог

Максимум, что связывало Павла и Вику - это дружба. Но после такого заявления мужчины, наверняка и такие отношения сойдут на нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:19

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