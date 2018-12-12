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Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить благодаря регулярному занятию спортом

Ученые из Университета Южной Дании провели анализ результатов исследований, касающихся эректильной дисфункции, и выяснили, что она лечится с помощью регулярных физических нагрузок. Около 40 минут тренировки в день достаточно для того, чтобы решить эту проблему.

Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить благодаря регулярному занятию спортом

Ученые предупреждают, что слабая утренняя и ночная эрекция может говорить о начале проблем со здоровьем. Эректильная дисфункция в большинстве своем становится результатом неправильного образа жизни. Например, малоподвижный образ жизни, лишний вес или курение. Также к данному диагнозу близки гипертоники, диабетики и те, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Авторы рекомендуют обращаться к врачу, если появляется подобный дискомфорт.

В результате исследования стало понятно, что занятие спортом не реже 4 раз в неделю на протяжении полугода, поможет нормализовать у мужчин эректильную дисфункцию или улучшить ее. Начинать можно с плаванья, ходьбы или езды на велосипеде.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:40

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