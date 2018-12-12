В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач перевязывал пациентов скотчем





Одна из местных жительниц рассказала, что ей недавно сделали операцию. У 63-летней женщине удалили мочевой пузырь и положили на восстановление в хирургическое отделение. Ей обрабатывали медсестры все швы, но из-за отсутствия лейкопластыря поверх наклеили обычный канцелярский скотч. В социальных сетях пользователи возмутились данным случаем. Они спрашивали, как такое может происходить в хирургическом отделении, где стерильные условия должны быть превыше всего.Медицинское руководство Амурской области заявило, что проблема с нехваткой лейкопластырей действительно существует. Однако медпрепарата нет лишь в хирургическом отделении, а в самой больнице он есть. По этой причине речь стоит вести о неверном распределении инвентаря и медикаментов внутри клиники, за что отвечает ее руководство. Также в ведомстве отметили, что перевязывать пациентов скотчем недопустимо.