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В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач перевязывал пациентов скотчем

Жители Амурской области сообщили, что в больницах Благовещенска ощущается острая нехватка лейкопластыря. Из-за этого врачи вынуждены перевязывать пациентов скотчем.

В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач перевязывал пациентов скотчем

Одна из местных жительниц рассказала, что ей недавно сделали операцию. У 63-летней женщине удалили мочевой пузырь и положили на восстановление в хирургическое отделение. Ей обрабатывали медсестры все швы, но из-за отсутствия лейкопластыря поверх наклеили обычный канцелярский скотч. В социальных сетях пользователи возмутились данным случаем. Они спрашивали, как такое может происходить в хирургическом отделении, где стерильные условия должны быть превыше всего.

Медицинское руководство Амурской области заявило, что проблема с нехваткой лейкопластырей действительно существует. Однако медпрепарата нет лишь в хирургическом отделении, а в самой больнице он есть. По этой причине речь стоит вести о неверном распределении инвентаря и медикаментов внутри клиники, за что отвечает ее руководство. Также в ведомстве отметили, что перевязывать пациентов скотчем недопустимо.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:29

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