Вдову Караченцова осудили за "гип-гип-ура" на поминках супруга
Вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина получила осуждение общественности за поведение на поминках по супругу и восклицание «гип-гип-ура». Она объясняет, её могут осуждать только неверующие люди, верующие поймут – она радуется, что муж на небесах, у него ничего не болит, и он счастлив.
Поведение Людмилы Поргиной породило огромное количество слухов, осуждений и домыслов. Она ведёт привычный образ жизни, не соблюдает привычного траура и не выглядит «убитой» горем. Всё это вызывает различные рассуждения и со стороны прессы, и со стороны поклонников актёра.
Поргина объясняет, Караченцов сам просил супругу перед смертью не носить по нём траур, и не лить слёзы. Она и старается почтить таким образом его память. Поминки на «сороковины» смерти актёра отмечали в кругу родных, друзей, лечащего врача и священника, причащавшего Николая Петровича. Все старались создать дружелюбную атмосферу радости, а не тоски и уныния. Пили шампанское и кричали «гип-гип-ура».
Людмила Андреевна говорит, это восклицание, как память о супруге. Он научился ему у спортсменов и часто употреблял в жизни. А поскольку Караченцов имел борцовский дух, позволивший ему долгие годы бороться за жизнь, то она не видит ничего предосудительного в его употреблении на поминках.
Поведение Людмилы Поргиной породило огромное количество слухов, осуждений и домыслов. Она ведёт привычный образ жизни, не соблюдает привычного траура и не выглядит «убитой» горем. Всё это вызывает различные рассуждения и со стороны прессы, и со стороны поклонников актёра.
Поргина объясняет, Караченцов сам просил супругу перед смертью не носить по нём траур, и не лить слёзы. Она и старается почтить таким образом его память. Поминки на «сороковины» смерти актёра отмечали в кругу родных, друзей, лечащего врача и священника, причащавшего Николая Петровича. Все старались создать дружелюбную атмосферу радости, а не тоски и уныния. Пили шампанское и кричали «гип-гип-ура».
Людмила Андреевна говорит, это восклицание, как память о супруге. Он научился ему у спортсменов и часто употреблял в жизни. А поскольку Караченцов имел борцовский дух, позволивший ему долгие годы бороться за жизнь, то она не видит ничего предосудительного в его употреблении на поминках.