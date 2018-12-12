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Вдову Караченцова осудили за "гип-гип-ура" на поминках супруга

Вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина получила осуждение общественности за поведение на поминках по супругу и восклицание «гип-гип-ура». Она объясняет, её могут осуждать только неверующие люди, верующие поймут – она радуется, что муж на небесах, у него ничего не болит, и он счастлив.

Вдову Караченцова осудили за "гип-гип-ура" на поминках супруга

Поведение Людмилы Поргиной породило огромное количество слухов, осуждений и домыслов. Она ведёт привычный образ жизни, не соблюдает привычного траура и не выглядит «убитой» горем. Всё это вызывает различные рассуждения и со стороны прессы, и со стороны поклонников актёра.

Вдову Караченцова осудили за "гип-гип-ура" на поминках супруга

Поргина объясняет, Караченцов сам просил супругу перед смертью не носить по нём траур, и не лить слёзы. Она и старается почтить таким образом его память. Поминки на «сороковины» смерти актёра отмечали в кругу родных, друзей, лечащего врача и священника, причащавшего Николая Петровича. Все старались создать дружелюбную атмосферу радости, а не тоски и уныния. Пили шампанское и кричали «гип-гип-ура».

Людмила Андреевна говорит, это восклицание, как память о супруге. Он научился ему у спортсменов и часто употреблял в жизни. А поскольку Караченцов имел борцовский дух, позволивший ему долгие годы бороться за жизнь, то она не видит ничего предосудительного в его употреблении на поминках.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:54

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