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Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с ремонтом, которую выиграла в конкурсе «Человек года»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер наконец-таки закончила ремонт в московской недвижимости, которую выиграла несколько лет назад в проектном конкурсе «Человек года».

Не секрет, что несколько лет Ольге приходилось буквально требовать от руководства «Дома-2» отдать ей ключи от квартиры, которую она отвоевала в «Человеке года». Был момент, когда бывшая супруга Глеба Жемчугова (Клубнички) и вовсе отчаялась хоть когда-то получить такое желаемое жилище.

Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с ремонтом, которую выиграла в конкурсе «Человек года»

Впрочем, Ветер все-таки удалось дождаться того дня, когда она сможет перешагнуть порог своего нового дома. Отметим, что звезда «Дома-2» никогда не скрывала от поклонников, что происходит в ее частной жизни, но в последнее время особенно часто девушка делилась новостями касаемо проектной квартиры.

Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с ремонтом, которую выиграла в конкурсе «Человек года»

А несколько часов назад Ольга продемонстрировала журналистам «Дома-2» ремонт, который она сделала в выигранной недвижимости. Более того, выяснилось, что Ветер уже даже переехала жить в свою московскую квартиру и нашла для единственного наследника поблизости детский сад.

Нужно сказать, что мало кому из поклонников реалити-шоу понравился не только ремонт в квартире Ольги Ветер, но и само жилище, которое, по их мнению, очень маленькое.

Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с ремонтом, которую выиграла в конкурсе «Человек года»

«Это что? Квартира такая? «Дом-2», что ничего по лучше подарить не мог? Ну очень маленькое жилище, не знаю, Оль, как вы тут с Мишенькой даже жить будете..», - написала одна из поклонниц Ветер в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15

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