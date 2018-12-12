Астрономы: Сверхмассивная чёрная дыра поглотит Землю





Как передаёт The Express, Земле угрожает сверхмассивная чёрная дыра, находящаяся на расстоянии 25 тысяч световых лет от планеты. Астроном Фабио Пакуччи считает, что гигантский объект растёт за счёт поглощения вещества. Также он может сливаться с другими чёрными дырами. Если Млечный путь и соседняя галактика столкнутся, безопасное расположение Земли изменится, и планета окажется полностью поглощена.Избежать притяжения чёрной дыры становится невозможно после прохождения горизонта событий. Даже скорость света будет недостаточна, поясняет Пакуччи.Чтобы представить себе масштабы сверхмассивной чёрной дыры, необходимо увеличить Солнце в миллиард раз. Таким же огромным является и горизонт событий.Хотя обычные чёрные дыры блуждают по космосу, сверхмассивные находятся в центре галактик. На сегодняшний день орбита Земли достаточно стабильна, однако так будет не всегда.Спустя 4 млрд лет Млечный путь столкнётся с Андромедой. Пакуччи подчеркнул, что в формировании Вселенной чёрные дыры сыграли значительную роль. Они возникают, когда ядро звезды полностью разрушается.