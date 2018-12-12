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Лев Лещенко появился на концерте в Кремле в сопровождении врачей

На прошедшем накануне в Кремле концерте легендарный советский и российский певец Лев Лещенко появился в сопровождении двух врачей. За несколько дней до этого стало известно об ухудшившемся состоянии здоровья артиста и его госпитализации.

Лев Лещенко появился на концерте в Кремле в сопровождении врачей

В Кремлёвском дворце 10 декабря прошёл концерт памяти композитора Владимира Шаинского, организованный Фондом Льва Лещенко и Министерством культуры России. Несмотря на известия о плохом самочувствии исполнителя, Лещенко всё же появился на мероприятии и даже провёл первое отделение. Правда, ему пришлось согласиться на присутствие рядом врачей, так как приехал на концерт Лев Валерьянович практически из-под капельницы.

Многие, зная о состоянии здоровья Лещенко, посчитали его поступок сродни подвигу, далеко не каждый смог бы поступить так, как он. Так, писатель Юрий Энтин говорит о своём восхищении артистом, рискнувшим своим здоровьем ради памяти великого композитора.

Лев Лещенко появился на концерте в Кремле в сопровождении врачей

Концертный директор Лещенко рассказывал после его госпитализации, что здоровье артиста резко ухудшилось вследствие больших нагрузок и частых перелётов. После оказания медицинской помощи Лещенко чувствует себя гораздо лучше, и нет никакой угрозы его жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:42

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