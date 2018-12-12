Александра Черно засветила свое «бедное» свадебное платье

«Черно, ты, что примет не знаешь? Свадебное платье нельзя показывать, особенно такое бедное! Так что можете отменять с Иосей свадьбу, ну или же мчись в салон пробовать впихнуть себя в другой наряд!» - подчеркнула одна из поклонниц «Дома-2».





На данный момент Александра и Иосиф продолжают активно готовиться к одному из самых важных дней в своей жизни – к свадьбе, которая состоится через несколько недель.И вот неожиданно ни для кого несколько часов назад в социальных сетях появились фотографии, на которых Черно засветила свое весьма «убогое» свадебном платье. Нужно сказать, что на данный момент поклонники Александры и Иосифа очень переживают по этому поводу, ведь каждый из них хорошо знает одну из свадебных примет, в которой говорится, что платье до бракосочетания нельзя показывать.Впрочем, для недоброжелателей Черно и Оганесяна сегодняшний день стал настоящим праздником, о чем они поспешили высказаться в Сети.Как поступит Александра, пока сложно сказать, ведь подобрать на ее пышные формы красивое платье не является простой задачей. В свою очередь будущая невеста вовсю занимается поиском нарядов для своих подружек, которым она доверила очень важную роль на своей свадьбе.Также Черно поделилась с поклонниками, что сегодня весь день подбирала нижнее белье, а также искала красивые белые угги, в которые она сможет переобуться во время самого пира по случаю ее с Иосифом свадьбы.